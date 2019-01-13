【回顧2018】拍賣史上最貴汽車：1962法拉利250 GTO貴得有道理

步入2019年，是時候作一些回顧。今年汽車拍賣界，見證了多項紀錄誕生，其中一部1962年的法拉利250 GTO，以US$4,840萬（HK$3.77億；NT$14.6億）天價成交，成為拍賣史上最貴汽車。 不少評論皆認為，今年汽車拍賣場，單純作投資的買家減少，留下的多為惜車的藏家。雖然他們出價較謹慎，但對於罕有、高質的車款絕不手軟。適逢今年上拍的車款，不少也極具來頭，來源有根據，保養充足，不論外觀、引擎皆保持完美狀態。難怪全年出現不少破紀錄成交，價錢確實反映質素，並非盲目推高。以下和大家重溫一些重點成交。

拍賣史上最貴電單車：1951 Vincent Black Lightning

回顧今年，早在一月邦瀚斯（Bonhams）的拉斯維加斯電單車拍賣，已出現首項拍賣紀錄。產於1951年的Vincent Black Lightning，在拉斯維加斯連佣以US$929,000（約HK$725萬）成交，成為史上最貴電單車。

1951 Vincent Black Lightning（The Value）

Vincent這英國電單車品牌，未必人人聽過。皆因它早在1955年已停產，僅生存了27年。打破紀錄的Black Lightning，則於1948-1952年生產，數量僅得30輛左右，罕有非常。

車上配備一副998cc引擎，最大馬力70bhp，在當時而言已十分誇張。澳洲著名車手Jack Ehret，在1953年曾駕駛此車，以時速141.5哩，創下當年澳洲陸上最高速度紀錄。Ehret其後多次駕駛Black Lightning出戰各大賽事，令此電單車打響名堂。

1951 Vincent 998cc Black Lightning 拍賣行：邦瀚斯 拍賣場次：拉斯維加斯電單車拍賣 拍賣日期：2018/1/25 成交價：US$929,000

拍賣史上最貴汽車：1962法拉利250 GTO

時間去到8月，美國加州蒙特雷汽車周成為全年焦點。在RM Sotheby’s的拍賣會上，一輛1962年出廠的250 GTO，以US$4,840萬（HK$3.77億；NT$14.6億）成交，成為拍賣史上最貴汽車。

250是法利拉早期最成功的車系，於1962至64年生產的GTO版本，數量只得36部。上拍這部250 GTO，是車身較低、闊、短；擋風玻璃更為傾斜的Series II版本。因採用這車身設計的250 GTO只得7部，可謂罕中之罕。

1962 法拉利250 GTO（The Value）

除此之外，這部250 GTO征戰賽車場的歷史，亦為它加添分數。1962年，意大利車手Edoardo Lualdi-Gabardi曾駕著它贏得「意大利GT錦標賽」。同年，傳奇美國車手Phil Hill以它作為「弗洛里奧盾」（Targa Florio）的測試車；隨後兩年，它亦在這項公路耐力賽創出佳績。

法拉利經典車部門Ferrari Classiche派專人審視此車，多位專家皆認為它是目前世上最原裝，包括原裝V12引擎及原裝波箱（變速箱）仍然保留的250 GTO。

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1962法拉利250 GTO 拍賣行：RM Sotheby's 專場：Monterey 2018 拍賣日期：2018/8/25 成交價：US$48,400,000

拍賣史上最貴戰前汽車及美國車：1935 Duesenberg SSJ

同樣於蒙特雷汽車周上拍，生產於1935年二戰之前的Duesenberg SSJ，在Gooding & Co.連佣以US$2,200萬（HK$1.7億；NT$6.6億）成交，一併打破兩項紀錄，成為拍賣史上最貴的美國汽車，亦是最貴的戰前車輛。

這部兩座位開篷車於1935年製成，是Duesenberg車廠Model J車系的特別版本。所謂SSJ，意思是短軸距（Short Wheelbase）、機械增壓引擎（Supercharged）及Model J三者。

1935 Duesenberg SSJ（The Value）

這部SSJ最高馬力達400匹，在當年來說十分驚人。論罕有程度亦同樣出眾，Duesenberg僅製作了兩部SSJ，兩部車的擁有人同為當年的荷里活紅星。《亂世佳人》男主角奇勒基寶及以美國西部牛仔角色見稱的賈利古柏（Gary Cooper）各有一部，今次上拍的則是賈利古柏那部。

在賈利古柏之後，車子曾經兩次轉手，至今仍然保持原裝。底盤、引擎、車身全屬原裝，狀態極佳，難怪能夠打破紀錄。

1935 Duesenberg SSJ 拍賣行：Gooding & Co. 專場：Pebble Beach 2018 拍賣日期：2018/8/25 成交價：US$22,000,000

2018 Porsche 911 Turbo Classic Series "Project Gold"

到年末，汽車拍賣的焦點落在RM Sotheby's的保時捷70周年專拍，以及彼得森汽車博物館拍賣身上。前者幾乎將保時捷歷史上所有車款通通擺在眼前，最特別要數保時捷經典重製的黃金911 Project Gold。廠方以嶄新技術，利用原廠零件，重製1998年停產的993 Turbo S。

Project Gold最終以US$341萬（HK$2,600萬；NT$9,530萬）成交，收益撥歸以保時捷創辦人Ferry Porsche命名的慈善基金。

2018 Porsche 911 Turbo Classic Series "Project Gold"（The Value）

2018 Porsche 911 Turbo Classic Series "Project Gold" 拍賣行：RM Sotheby's 專場：Porsche 70th Anniversary Sale 拍賣日期：2018/10/27 成交價：US$3,415,000

1956 法拉利 290 MM

而彼得森汽車博物館拍賣的焦點，又回到法拉利身上。1956年出廠的法拉利賽車290 MM，以US$2,200萬（HK$1.7億；NT$6.6億）成交，屬全年第二高。

這部290 MM以及天價成交的250 GTO，兩者屬擁有豐富的參賽歷史。經歷多年，兩車現仍處於可隨時駕駛，甚至在賽道上奔馳的狀態。行方更標榜可用作參與各種經典車活動。能夠以破億港元成交，可說物有所值。

1956年 法拉利 290 MM（The Value）

1956 法拉利 290 MM 拍賣行：RM Sotheby's 專場：彼得森汽車博物館拍賣 拍賣日期：2018/12/8 成交價：US$22,005,000

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