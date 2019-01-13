【腕錶配襯】實用易襯小三針　7款可登大雅之堂的不敗錶款

雖然各種複雜功能的加持總是令人目眩神迷，但有時在一般日常生活中，尤其是某些正式場合，比如職場辦公、商務會晤，最容易辨識時間且相對低調的三針基本款，反倒是一個永恆不敗的選擇。如何取實用之餘，又充分表現出品味，更是一門學問。各家品牌在小三針上都有特別著墨，在初階門檻上各顯身手。本次選集以實務來說，為達到省時便利的高效率，自動上鍊是必備選項。而為了突顯理性氣質，也加入黑白素面、簡單殼形與皮質錶帶等條件，篩選出職場用最適小三針。這次一同鑑賞的有萬寶龍、歐米茄、沛納海、NOMOS、雷達、TITONI、美度等七款腕錶。

MONTBLANC Star Roman Small Second Automatic

如何在簡單的基本款上突顯出個人的品味呢？品牌歷史的加值或許是個答案。萬寶龍MONTBLANC的高級筆具盛名已久，在跨入鐘錶界後，他們也積極將品牌基因融入錶款之中，以豐富作品的「價值性」來獲得錶迷青睞，Star Roman Small SecondAutomatic也是這般，腕錶在洋蔥型錶冠上就可看見萬寶龍著名的白色六角星圖案；位於面盤6點鐘位置的小秒盤上，指針尾部也特別用一個萬寶龍星型標誌來裝飾，別緻又不落俗套。

這類人們耳熟能詳的萬寶龍元素，再搭配面盤上的素雅白底、洋溢古典風的羅馬數字時標和藍色柳葉型時針與分針，便交匯成典雅又穩重的萬寶龍式風格，縱然簡簡單單，卻能百看不厭。而為了增加視覺上的層次感，面盤中央採用了機刻花紋做裝飾，但面盤3點鐘位置上的時標，卻因為日期視窗的加入而被切去了一部分，這在視覺上稍稍有些可惜，或許直接將剩餘的部分也一併去除會更加俐落乾脆。錶款內部搭載的MB 24.16自動上鍊機芯能提供38小時的動力儲存。錶殼直徑落在39mm，尺寸上來說較為小巧。

OMEGA The Seamaster 1948 Limited Edition

最簡單的款式，也最容易帶出最古老的原汁原味。今年歐米茄OMEGA的海馬系列迎來70大壽，歐米茄特別推出2款限量版腕錶來作紀念，這只小三針就是其中一款。錶款的外形直接復刻了1948年推出的版本。

與歐米茄在二戰時的歷史淵源有關，當時歐米茄為英國國防部供應了逾110,000只腕錶給皇家空軍和其他軍事部隊實戰時使用，這些腕錶在精準度和防水性能上都深受士兵們「愛戴」，因此在戰後歐米茄產出這個系列來供應一般老百姓需求。維持原版的乳白色弧拱型面盤、葉形指針和3、9、12時標搭配箭形時標，原版的外貌被如實移植過來。而雖然是復刻版，內部倒是用上了現代的新機芯8804。

PANERAI Luminor Due 3 Days Automatic

小三針的小秒盤最常被放在面盤上的6點鐘位置，本次介紹的錶款也大都如此，而將小秒盤放在9點鐘位置的沛納海PANERAI，就跟別人很不一樣。Luminor Due的錶殼是在2016年面世，也是沛納海產品線中最纖薄的一款，這款Luminor Due 3 Days也承襲這個特徵，錶殼厚度僅有10.5mm，這樣輕巧的身形，搭配正裝更容易妥貼納進袖口，氣質上也顯得乾淨俐落。

加上面盤上著名的三明治夾層式結構、大型夜光線形時標和數字、枕形錶殼、錶冠處的護橋槓桿裝置等等多樣經典沛納海設計，流露於外的經典魅力就足夠吸引人。位於9點鐘位置的小秒盤也與3點鐘日期窗遙遙相對，視感上平衡易讀。

NOMOS Tangente neomatik 41 Update

NOMOS推出首款Neomatik機芯DUW3001是在2015年，當時這枚機芯就以纖薄、量產的特色令人驚豔。今年第二款Neomatik機芯DUW6101面世，35.2mm的機芯直徑仍氣闊，而3.6mm的厚度也為新成品奠定了超瘦身的基礎。

這次機芯完全從零開始設計，重新整合了日曆的顯示功能，從面盤上看，日期顯示在最外圍邊緣，以1至31分佈在時標外圈，以兩抹紅色顯示。這樣的設計相當創新，與一般腕錶做出了明顯的區隔，搭配中央筆直細長的指針、下方6點鐘位置以線條標示的小秒盤，簡單易讀又充滿設計感，這樣帶有包浩斯風格的款式相信會擄獲許多以外型為優先考量的人。

RADO Rado DiaMaster Petite Second COSC

在日常活動的場合中，容易有不少磁性因素影響腕錶的準確性。使用矽質游絲的Diamaster鑽霸小秒針，其機芯更加抗磁，也能保持更高的準確性。這款腕錶獲得了COSC認證，具備80小時動力，以實用性來說相當足夠。在外觀上，經典的白色面盤是正裝的基本配色，立體箭型時標、柳葉型指針，搭配下方的下凹式小秒盤，佈局簡單大方並具有視覺開闊性。

除了在3點鐘位置開了日期窗外，6點鐘的小秒盤以15秒為間距，標示了15、30、45、60等4個數字。在視覺上不過於繁瑣，清晰易讀，而整只款式的一切金色細節，也與電漿高科技陶瓷錶殼上的類金屬光澤相互輝映，頗具質感。

TITONI Space Star

即將邁入百歲的梅花錶TITONI，在近來推出的款式上卻有越來越年輕的趨勢。新推出的這只Space Star取蛋白石來製作面盤，白皙的洗鍊視覺搭配帶歐洲風的古典羅馬數字時標，經典又不失別緻雅韻。以功能為導向，這些羅馬時標也具備夜光顯示，提高了夜間讀時的辨識度。

小秒盤開在面盤下方6點鐘的位置做下凹設計，沒有過多的標記點綴，也讓整只腕錶維持了簡潔的俐落風格，低調優雅的氣質非常適合日常辦公室配戴。而親民的價格也讓較年輕的消費族群可以輕鬆下手。錶款內搭的機芯是ETA2895-2，動力儲存有44小時，翻至錶背，亦可以透過透明底蓋，欣賞到機械機芯精巧的運作風景。

MIDO Baroncelli 100th Anniversary

今年美度表MIDO歡慶百年，在這個特別的時刻裡品牌大動作將同款腕錶推出了三部曲，以1918、2018、2118分別代表「過去、現在、未來」跨越三百年的設計意象。以法國著名地標雷恩歌劇院為設計靈感的Baroncelli雀屏中選，三部曲腕錶在相同的設計架構上改變了部分材質，體現出不同時期的風格。

這款腕錶即為1918限量款，除了具備高雅的象牙白漆色面盤、柳葉型指針外，玫瑰金錶殼與時標，還有咖啡色鱷魚皮壓紋小牛皮的真皮錶帶等元素也為款式帶來更多古典氣息，代表百年前的創始時期恰如其分。而MIDO開始啟用獨立小秒盤是在1934年，這次以這項小巧的複雜功能來慶生，也連貫了古今意象。

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