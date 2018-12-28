V4引擎藏在腕內 TAG Heuer Monaco V4

許多鐘錶愛好者都對TAG Heuer Monaco V4不陌生，21世紀初設計師們煞費苦心重新設計出一套新式傳動系統，這無疑是品牌最引人注目和最雄心勃勃的設計之一。大部份人都認為這是原型設計者Jean-François Ruchonnet的功勞，但事實撰寫出腕錶與汽車引擎設計關係的，是與TAG Heuer長期合作設計的Christoph Behling。

設計師Christoph Behling

「人們是多愁善感的。」Behling說：「在機械的領域，很多人都墮入了一種思想陷阱，他們覺得以前的一切都比較好，手錶結構和機芯最好都保持不變。另一邊廂，汽車行業發現它無法承受陷入這種情懷的泡沫，他們找到另一種方式去表現性能和創造力。」

Behling用兩副不同年代的法拉利引擎，向TAG Heuer展示這一點。「如果製錶商想要在未來佔有一席之地，就不能製作和設計感性的古老複製品。你只能活在當下，創造屬於當代的產品。」

TAG Heuer Monaco V4

此後不久，Behling繪下了TAG Heuer Monaco V4的初步草圖，他使用皮帶（如汽車的同步帶）來連接腕錶機構中的各個齒輪，從而提高了機芯的精度。他表示，這設計始於汽車同步皮帶，專注於創造一個表現更好的機芯。為了創造一個具有強大動力的機芯，Behling增加了設計中的發條匣數目，從標準的一個增加到四個。為了使這些發條匣適合機芯，原型設計師Ruchonnet必須將它們放置成V形，這是一種與汽車引擎中的氣缸配置對應的設計元素，可說是整個設計最引人入勝的地方。

儘管V4的發條匣配置與汽車油缸的配置相呼應，但Behling卻說他沒有故意模仿汽車形態，純粹是這配置能簡單地達到最大的效率。Behling相信這款腕錶與高性能跑車有一些共通點，因為那些跑車通常有著流麗的外型，但它們的美感源於僅以性能為中心的設計。「在美學上，它們是令人驚嘆的物體。」他說，「但它們並不令人驚訝，因為這只是追求效率和創新的結果。它是如此真實，看起來比拼命試圖塑造它的人要好。」