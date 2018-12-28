日本花藝家東信插花作品　妙手還原梵高、莫奈、畢加索名作畫中花

日本花藝大師東信（Azuma Makoto）素來藝高人膽大，將花草樹木玩得出神入化。 在其著名裝置藝術《Bottle Flower》（瓶中花）及《Botanical Sculpture》（植物雕塑），東信以近乎標本的形式留存花卉豔麗。在實驗項目《In Bloom》系列中，東信將花卉放到難以想像的空間裡，觀察它們身上所產生的現象與姿態的變化。他嘗試在海上插花、將不同生長階段的花冰封，甚至把植物送上平流層，在接近太空的邊緣綻放美態。 東信近年新作品則是向東西方愛花的藝術家致敬，他以一雙妙手細膩地還原梵高、莫奈、畢加索等大師名畫中之花卉，現於箱根的Pola美術館展出。 圖片：AZUMA MAKOTO Twitter（@azumamakoto）

雷東所畫，插於長頸花瓶中的野花。

大抵而言，史上所有偉大的畫家都畫過花卉。由梵高、畢加索到雷東（Odilon Redon）和雷諾瓦​​（Pierre-Auguste Renoir）都曾經對鮮花此項靜物描繪的主題（或對象）為之著迷。大師一些最著名畫作都是簡單的花朵描繪，例如梵高的《向日葵》。

日本花藝家東信（Makoto Azuma）對於「藝術家頭腦由花束中究竟看出何物？」這個問題非常好奇。過去3年，他一直創作著名花畫的精準複製品，卻是用上真花來呈現。精闢​至花瓣的角度和花莖的擺放方式也努力模仿，嘗試還原藝術大師眼中花之美。

畢加索較寫實的花卉靜物描繪。

莫奈畫作，插於銅製花盆中的玫瑰。

鮮花雖美，總會凋謝，東信一系列力求還原「名畫之花」的真實插花作品，離不開「時間」這項元素（或者是「宿命」？畢竟在人類有限感知所形成的概念中，時間總是由「過去」奔向「未來」，屬於線性的流逝。相對論物理學演繹的時光倒流狀態，也許只有超越光速才能體會得到吧）。

東信跟位於箱根的Pola美術館合作，從該館館藏中揀選了三幅傑出名畫來創作插花作品，重現描繪對象。它們分別出自法國印象派畫家雷诺瓦、法國象徵主義畫家雷東和日本畫家黑田清輝之手。

東信完成這3個插花作品後，更費上數周拍攝花朵，記錄其生命變化的每個時刻。快播影片可見，鮮花隨氣流自由地移動搖曳，有些精彩綻放；有些正悄然枯萎... 水變渾濁、花瓣散落、葉子變色。「這告訴我們，鮮花不僅僅是物體，更是生命的象徵，就像人類一樣刻劃出寶貴的『時間』。」東信在宣言中表示。

體驗到時間流逝，我們若再次研究藝術大師畫下傑作，就能明白畫家也許一直觀察花朵的生命週期、隨着時間的變化。然後，觀眾或會注意到畫中描繪不僅是花朵的某一刻的真實狀態，而是藝術家記憶中（由其視點出發觀察）的花朵當下生命姿態，畢竟繪畫藝術包含了想像和創作之成份。《Drop time - Chrysanthemums》展覽由即日起於Pola美術館開放至來年3月17日。除了拍成影片的作品，不妨估下下面各個作品出自哪些名畫家的傑作？

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