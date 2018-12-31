【葡萄酒馬拉松】不用1982年的　給我來杯拉菲就好 | Adrian Hsu

Marathon du Médoc在上世紀80年代開始舉辦，曾聽當地居民說，一開始時，所有人都覺得是個鬧劇，怎麼可能邊跑步邊喝酒？可是到2018年已經是第34屆，報名一年比一年踴躍，記得初次參加時，開放報名後考慮了一、兩個禮拜才決定報名，現在大約一、兩個小時就快要額滿。

法國每年都舉辦葡萄酒馬拉松，在著名的波爾多4大酒莊邊跑邊吃喝，是一年一度的葡萄酒嘉年華。（VCG）

參加過6次波爾多的葡萄酒馬拉松，一個邊喝葡萄酒邊跑步的馬拉松，而且因為參加這個馬拉松，我在台北開了一間葡萄酒館。

這個馬拉松，每年9月在法國知名的葡萄酒產區 —— 波爾多舉行，名字是 Marathon du Médoc，平常我們常聽到的「五大酒莊」，就是在波爾多的5個一級酒莊，其中有4個在這一區，華人世界知名的1982年拉菲（Lafite）就是出自這裏的拉菲酒莊。

全程42.195公里，那是標準的馬拉松距程，但沿途能抵住葡萄酒的誘惑不停下來嗎？（VCG）

Marathon du Médoc在上世紀80年代開始舉辦，曾聽當地居民說，一開始時，所有人都覺得是個鬧劇，怎麼可能邊跑步邊喝酒？可是到2018年已經是第34屆，報名一年比一年踴躍，記得初次參加時，開放報名後考慮了一、兩個禮拜才決定報名，現在大約一、兩個小時就快要額滿。

波爾多位在法國西南部，是法國人的渡假勝地，以精緻的葡萄酒著名，也有許多大眾化酒款，許多法國人每年都會開着車子，從各地來到波爾多，除了度假，也拜訪酒莊，購買自己喜歡的葡萄酒，接下來的一年把這些酒喝掉，隔年再次旅行採購葡萄酒。

Le Marathon du Medoc每年都有裝扮主題，有些跑手還會推着推車上陣，體力和意志都好驚人。（VCG）

+ 3 + 2

以吉龍特河（Gironde River）為分界，波爾多主要分為左岸、右岸及其他產區，這個馬拉松名為Marathon du Médoc，也就是在Médoc舉行的馬拉松，Médoc位在波爾多的左岸，距離市區平日大約一小時車程，比賽當日需要提早出發或搭乘官方接駁巴士。

主辦單位每年都會公布扮裝主題，所以跑者會感覺像是參加扮裝Party，歐洲人想像力豐富，每年都會看到許多根本超出主題許多的扮裝跑者，還有人會合力推着推車跑，體力和創意都很驚人！

Le Marathon du Medoc每年都有裝扮主題，有些跑手還會推着推車上陣，體力和意志都好驚人。（VCG）

標準的馬拉松，提供水或運動飲料給跑者補充體力，但這個馬拉松最特別的地方，就是提供葡萄酒作為補給！沿途設有20多個葡萄酒站，還有些點心、水果和fingerfood。出發前一到二個月會公布路線，人們會紛紛研究一套教戰守則，哪些酒莊一定要停下來，哪些酒莊有些什麼特色，每年最多人停下來，把攤位擠得水洩不通，甚至杯子都要用搶的，就是拉菲酒莊，有些人拚老命跑到拉菲，喝了一杯之後，就宣告自己完成今年比賽，不繼續跑了。其實每個補給站的酒，都是直接來自酒莊，品質都很不錯，每站都值得停下來喝一杯享受一下！

到了最後十公里，有更誇張的補給，就是牛排、生蠔和冰淇淋。波爾多位在法國西南部沿海，是法國生蠔大產地，所以這裏的生蠔經濟又新鮮好吃！在接近尾聲的時候，會出現一個補給站專門開生蠔給跑者吃，是這個馬拉松的一大特色，不知是心理作用，還是真有效果，吃完生蠔真地感覺腿不那麼痠了！

他們也會把牛排切成一塊一塊，不斷塞給跑者吃！牛排是現場用炭火燒烤，從遠方就聞得到香味，這個時候雖然比賽已經接近尾聲，體力快要用盡，但聞到炭烤牛排的香氣，人們還是會努力奔跑過來！

2018年Le Marathon du Medoc的現場實況（Adrian Hsu攝）：

2018年Le Marathon du Medoc的現場實況，酒莊提供源源不絕的葡萄酒，還有生蠔牛排等美食！（Adrian Hsu攝）

其實這個馬拉松最吸引人的，除了葡萄酒以及這些誘人的食物外，還有許多酒莊的員工、當地的老先生、老太太和小朋友們是工作人員，看着他們開心地為我倒酒，為經過的跑者們加油打氣，都有一股暖流在心中流過。從頭到尾也有好多樂團在路旁演奏，表演的人都真情流露，每次想停下來一直聽、一直聽，也會有當地居民自己在旁邊放音樂、唱歌跳舞，真的就是一場嘉年華。

主辦單位公布的完賽時間是6小時30分，有一部上面插滿掃帚的推車，會在跑者隊伍中敲鑼打鼓，嚇嚇大家，要大家不要跑太慢，在半途 21公里處，如果晚於某個特定時間，工作人員會要你別再跑了，請自己走回出發點，明年再來！每年都有跑者以標準馬拉松方式全力完賽，但這是一個開心玩耍吃喝的場合，到了現場，除了風光明媚令人捨不得完賽，從頭到尾也喝了20多杯葡萄酒，難怪主辦單位會說，這是世界上最長的馬拉松！

2018年Le Marathon du Medoc的現場實況（Adrian Hsu攝）：

2019年的Le Marathon du Medoc將於3月開始接受報名，特別留意着3月1日官網的更新，很快便額滿截止！（Adrian Hsu攝）

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另一個很有趣的活動，就是跑前一晚的Mille Pates晚宴，每年在不同酒莊舉行。餐前會有個酒會，坐在酒莊的草地上喝酒，晚餐有豐富食物，葡萄酒也是不斷供應，還有樂團表演，許多人都會跑上舞台跳舞，是個很有意思的賽前活動，非常建議參加，報名跑步時可以一併報名。

我才完成了今年的 Marathon du Médoc 不久，心中又在期待2019年3月的馬拉松報名（報名網址按這裏），主辦單位從來不講清楚幾月幾號報名，但多半是3月1日亞洲時間的下午。所以，朋友們，現在開始穿起你的跑鞋，鍛鍊一下，不是為了跑得多快，是為了喝到多一點葡萄酒啊！