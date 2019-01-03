【2019新車】德系電跑出籠　Taycan與e-Tron GT會是Tesla殺手？

汽油引擎車款仍是當今主流，但電動車無疑是未來一個大勢。到今年為止，市面上最普及的純電車款幾乎只見Tesla，不過2019年開始，這個局面或會有一點轉變。

近期Audi在洛杉磯車展公佈了E-Tron GT，是繼Porsche Taycan之後另一間德國主要車廠確認推出純電動跑車，為近年被Tesla壟斷的電動車市場帶來新鮮感。不過，E-Tron GT預料2020年末才正式投產，可能要到2021年才有新車交付。相較之下，Porsche Taycan則更為可期，因為它預料於2019年便正式推出市場，在Porsche各國分部亦已經能見到實體車。

Porsche早於2015年已公佈「Mission E」電動跑車計劃

Taycan採用前後兩台永久勵磁同步電機，總馬力超過600hp，0-100km/h加速在3.5秒內完成；而電動車普遍表現較弱的100-200km/h加速區域，Taycan亦作出大幅改善，由0-200km/h可在12秒內完成，最高時速達248km/h，已是跑車級數的性能。制動系統更以混合形式制動，一方面用傳統碟剎、一方面透過電動摩打減速並轉化動能成電能，由於其採用技術先進的800伏電池，能承受350kW電量，因此能量回收效率非常高。在高速狀態下更能夠完全不使用剎車碟，只調用後ABS系統剎車，革新行車概念。

至於電動車最核心的充電問題，Tycan採用最新快充技術，能於15分鐘充電80%，而充滿電能走500公里，相比Tesla Model S的充電時間及續航距程，兩者都有優勢。

另一家同屬VAG福士集團的車廠Audi，最近亦公佈了e-Tron系列新成員──純電動跑車e-Tron GT。巿場定位上與Tycan有一點分別，但性能規格相差不算太遠。590hp馬力、0-100km/h加速3.5秒、最高時速240km/h、可於20分鐘充電80%、續航里程400公里。車體由與Porsche共同研發的鋁、碳和高強度鋼組成，而e-Tron GT車架採用一體式拉鋼技術，外型走Grand Coupe格調，運動感與奢華感是主要賣點。

造型性感、性能兼具的電動跑車陸續推出，對不少車迷來說是喜訊。電動車的機械結構較簡單，佔用車體空間較少，外型設計上更加自由，沒有尾喉、風箱等結構，令車體能夠更加流麗。

而且，以往各位跑車玩家都難免會遇上一個問題，高性能跑車都載不了人，這並不單是後座空間小的問題，而是中後置引擎大汽缸跑車所帶來的性能，必然伴隨著巨大聲浪、共振，只能盡量減輕，而不能完全解決。對駕駛者來說，這些聲浪、回饋感當然很刺激，但對乘客來說可能不怎麼享受，特別中長途車程可能怨聲載道。而電動跑車既有性能，又有外型，又安靜舒適，雖然沒有轟烈的氣浪聲，但對於不想換老闆車、七人車來載人的跑車死忠來說，不失為好選擇。

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