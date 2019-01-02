亞洲最佳餐廳Gaggan即將結業　主廚在福岡開設一泊兩食民宿

亞洲最佳餐廳主廚 Gaggan Anand

目前亞洲主廚當中，誰最炙手可熱？

Gaggan Anand相信是眾望所歸。

自2015年起，其曼谷餐廳 Gaggan 四度連奪《亞洲50最佳餐廳》桂冠，並在《世界50最佳餐廳》2019排名第5，更是Netflix熱門飲食節目《Chef’s Table》的主角之一，風頭一時無兩。

然而，正如很多其他成功的主廚，Gaggan 將繼續挑戰自己，關閉現有的曼谷同名餐廳，展開新一輪的計劃。

他表示Gaggan將於2020年結業，並將與其廚師好友福山剛（Takeshi “Goh” Fukuyama）合作，在日本福岡開設主打「一泊兩食」的民宿GohGan。