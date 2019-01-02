亞洲最佳餐廳Gaggan即將結業　主廚在福岡開設一泊兩食民宿

亞洲最佳餐廳主廚 Gaggan Anand
目前亞洲主廚當中，誰最炙手可熱？
Gaggan Anand相信是眾望所歸。
自2015年起，其曼谷餐廳 Gaggan 四度連奪《亞洲50最佳餐廳》桂冠，並在《世界50最佳餐廳》2019排名第5，更是Netflix熱門飲食節目《Chef’s Table》的主角之一，風頭一時無兩。
然而，正如很多其他成功的主廚，Gaggan 將繼續挑戰自己，關閉現有的曼谷同名餐廳，展開新一輪的計劃。
他表示Gaggan將於2020年結業，並將與其廚師好友福山剛（Takeshi “Goh” Fukuyama）合作，在日本福岡開設主打「一泊兩食」的民宿GohGan。
La Maison de la Nature Goh主理人福山剛（Takeshi “Goh” Fukuyama）
原來，Gaggan是個日本迷，曾試過一年到訪6次福岡。他又透露和福山剛有共同的愛好，例如奢侈品牌Louis Vuitton，以及藝術家草間彌生。
福山剛主理的La Maison de la Nature Goh一向口碑載道，雖然曾於2017年跌出《亞洲50最佳餐廳》排名，但仍然無損其人氣。兩人在廚藝上的合作已有相當的經驗和默契，相信二人聯手將為飲食界帶來驚喜。
GohGan以兩位主廚及餐廳的名字組成，分別是福山剛主理的La Maison de la Nature「Goh」，以及 Gag-「gan」。目前有關消息並不多，只知道在2021年開業。有傳餐廳第一晚供應燒肉；而且，據說民宿將對顧客設有門檻，會設置調查機制，甚至需要面試來過濾客人名單。
「在Noma（成功）之前，無人去丹麥。二十年前我們會否為了美食而遠赴丹麥？不會－我們為了Lego樂園。」
Gaggan Ananad說：「他們會來（曼谷，指原有餐廳Gaggan）因為我們著名。」他認為是次計劃可以掀起一股美食旅遊的浪潮，同時也是計劃支持者福岡政府以及當地旅遊業之所願。