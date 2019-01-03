【蔡瀾批火鍋無文化】盤點3間米芝蓮上榜火鍋店

資深食家蔡瀾在內地綜藝節目《天天向上》中，放言批評火鍋沒文化，因為食物切好了就扔進鍋裏，最應該消失。其言論立即引來群眾熱議。火鍋是否沒文化，正反兩邊爭持不下。但無論如何，在不少人眼中的飲食界評級權威《米芝蓮指南》，過去就曾經有不少火鍋店上榜，甚至摘下一星殊榮。也算是對火鍋的肯定。

以下盤3間上榜米芝蓮火鍋店：

東來順

如果要選一間最有代表性的，東來順是唯一選擇，全因它是唯一一間摘下一星殊榮的的米芝蓮上榜火鍋店。東來順位於帝苑酒店內，傳承自北京的百年老店，總店開業於1903年。雖然嚴格來說，東來順不算是純粹的火鍋店，供應傳統北京羊肉菜餚之餘，還有淮揚菜。部分菜式如龍井煙燻蛋、鶴湖蟹影亦有捧場客。

不過，對於絕大部分人來說，其招牌涮羊肉火鍋才是主角。店內主要選用內蒙古東烏旗、西烏旗的黑頭白羊，亦會用上內蒙呼倫貝爾大草原的杜泊羊。羊隻會在成長後一年至年半之內閹割，以減少羶味，肉質亦較腍滑。

東來順的羊肉選擇多，除了最常見的羊肉卷外，還有嫰滑的羊上腦，有𡁻口的羊腰窩等。最特別的要數羊肉胚，用上了羊上腦、小三岔、大三岔、磨襠和黃瓜條五個部位。實在不簡單。

東來居

無獨有偶，在2013年，東來順躍升至米芝蓮一星之際，另一間名字相若的火鍋店東來居亦首獲米芝蓮推介，並在此後數年保持往績，直至2016年。老闆為是人稱「少年食神」Michael的林澄光，本身也是東來順的粉絲。由於Michael本身有不少朋友是娛樂圈中人，因而吸引了不少明星食客。

東來居在並不算是港式邊爐，但卻有著香港飲食精神－混雜，再加上主理人的創意，自成一格。就以湯底為例，就有香茜皮蛋、四川麻辣與潮式沙嗲等選擇，還有加入龍蝦湯的火焰蝦湯底。選料方面也較貼近香港人口味，供應M8澳洲和牛、日本鹿兒島黑豚，以及青邊鮑等。

東來居除了以火鍋聞名以外，其餐蛋飯亦曾引起坊間討論。當時不少人認為一碗餐蛋飯索價＄128太貴，並不值得。Michael隨後解釋其出品用料較昂貴，包括有金華火腿粒的午餐肉、湖南衡陽蛋以及日本秋田小町米等。可惜，東來居已於香港結業。

Tang Hot Pot 唐鍋

近幾年，四川、重慶火鍋在香港大行其道，譬如海底撈、重慶劉一手等內地品牌。但無一能得到米芝蓮青睞。數近年最火的火鍋店，卻要數到位於紐約曼克頓的Tang Hot Pot 唐鍋，去年剛剛獲得米芝蓮推介。

Tang Hot Pot 走四川火鍋風格，以麻辣為主，醬汁配料選擇較重慶為多。湯底是子母鴛鴦鍋，中間是以老雞、豬骨熬成的清湯底，外圍的是重慶特色的麻辣牛油湯底。食材供應A5神戶和牛、山羊肉和毛肚等，還有手切鱸魚、黃鱔和豬紅。

創辦人 Yu Li 建議食材下鍋是有一定的次序，認為應該先放蔬菜，讓其長時間浸泡來吸取其他其他食材的味道；然後放肉食和內臟，之後才放海鮮，以免肉食沾上海鮮的味道。最後才放麵條，讓其吸收湯底精華。

Tang Hot Pot 未開業就得到《紐約時報》的關注，被評為有風格的新火鍋熱點，逐漸成為區內的人氣食店。在試業首日也吸引了華裔時裝設計師Alexander Wang 王天仁打卡。