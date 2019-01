【專欄】90後也愛Tiffany　MCM Louis的8件單品 | WE BORN IN 90S

雖然平時習慣將心目中的第一名放在壓軸才出場,不過今次以它的地位來說,不得不率先偷步。那就是由全世界最美(沒有之一)的女人Audrey Hepburn在宣傳電影《Breakfast at Tiffany's》(港譯《珠光寶氣》)時所配戴的頸鏈。

出自巴黎傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger,一共鑲了128卡鑽石。中間茶色的巨形鑽石搶眼得來不會過份浮誇,配上Givenchy為Audrey親自設計的黑色長裙更顯高貴。有趣的是,在戲中Audrey並沒有穿上任何Tiffany飾物,但仍然令觀眾對 Tiffany留下深刻印象。如果沒有時間欣賞整套電影,也不妨到 YouTube 搜尋「Moon River」,相信無論男女老少都會被Audrey的氣質所吸引。

Audrey Hepburn在宣傳電影《Breakfast at Tiffany's》時所配戴的Tiffany頸鏈。(Tiffany)

能與剛才的頸鏈匹敵的,大概只有在1845年首次發行的「Tiffany Blue Book」。它不單是一本年度目錄,更是首個擁有廣為人知的「Tiffany Blue(蒂芙尼藍)」的產品。自此確立了此顏色和品牌不可分割的關係。Pantone 後來更為Tiffany將此色客製私有化,並以Tiffany的創辦年份為色碼(PMS1837)。

3年前,Tiffany破天荒與潮店DSM合推名為「Out of Retirement」的聯乘計劃。雖然只是將Tiffany Archives的設計重新推出,把原來的白色絲帶改為黑色,但仔細留看便會發現,那18款單品中,不少的設計原型已有足足半個世紀歷史,然而今天看設計仍然新穎,很難想像當時設計師是如何想到那麼前衛的構思。

整個系列中,我最喜歡的是早在1942年已推出的「$」形的Money Clip,沒想到這種玩味單品能玩足70多年!還記得年前Prada那價值千元的純銀萬字夾嗎?Tiffany's早在1972年已推出18K金的版本,比誰都更大膽。有留意潮流資訊的話都會知道,Supreme將和Steiff推出聯乘熊公仔,如覺得熊公仔穿灰色Bogo Hoodie太潮的話,Tiffany這版本會是較可愛的選擇,也容易得女孩子歡心。

Tiffany另一個吸引我的地方,是這品牌將高級奢華品味融入生活小品中,例如純銀製搖搖和皮革乒乓球拍,甚至數學堂會用到的量角器也經他們「高端改造」。的確,產品的定價未必人人接受得到,但看後也會有「能擁有也不錯」的感覺。

WE BORN IN 90S

「90後」的自信,是一種能突破社會既有框架的勇氣,90後也是創建未來的一群。EC MANAGEMENT旗下模特兒莫竣名(MCM LOUIS)遊走各地,以90後的視點重新定義奢華生活,在WE BORN IN 90S的專欄中分享。