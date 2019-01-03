【專欄】90後也愛Tiffany　MCM Louis的8件單品 | WE BORN IN 90S

早前到過Tiffany & Co.的聖誕Event，勾起我對這個181年歷史的美國經典珠寶品牌的回憶，趁這機會分享在眾多商品中，我最喜歡的8款單品。

年輕男模特兒莫竣名（MCM Louis）對Tiffany & Co這經典珠寶品牌，有一份90後的新印象。（作者提供）

雖然平時習慣將心目中的第一名放在壓軸才出場，不過今次以它的地位來說，不得不率先偷步。那就是由全世界最美（沒有之一）的女人Audrey Hepburn在宣傳電影《Breakfast at Tiffany's》（港譯《珠光寶氣》）時所配戴的頸鏈。

出自巴黎傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger，一共鑲了128卡鑽石。中間茶色的巨形鑽石搶眼得來不會過份浮誇，配上Givenchy為Audrey親自設計的黑色長裙更顯高貴。有趣的是，在戲中Audrey並沒有穿上任何Tiffany飾物，但仍然令觀眾對 Tiffany留下深刻印象。如果沒有時間欣賞整套電影，也不妨到 YouTube 搜尋「Moon River」，相信無論男女老少都會被Audrey的氣質所吸引。

Audrey Hepburn在宣傳電影《Breakfast at Tiffany's》時所配戴的Tiffany頸鏈。（Tiffany）

能與剛才的頸鏈匹敵的，大概只有在1845年首次發行的「Tiffany Blue Book」。它不單是一本年度目錄，更是首個擁有廣為人知的「Tiffany Blue（蒂芙尼藍）」的產品。自此確立了此顏色和品牌不可分割的關係。Pantone 後來更為Tiffany將此色客製私有化，並以Tiffany的創辦年份為色碼（PMS1837）。

Tiffany Blue Book。（Tiffany）

3年前，Tiffany破天荒與潮店DSM合推名為「Out of Retirement」的聯乘計劃。雖然只是將Tiffany Archives的設計重新推出，把原來的白色絲帶改為黑色，但仔細留看便會發現，那18款單品中，不少的設計原型已有足足半個世紀歷史，然而今天看設計仍然新穎，很難想像當時設計師是如何想到那麼前衛的構思。

（Tiffany）

整個系列中，我最喜歡的是早在1942年已推出的「$」形的Money Clip，沒想到這種玩味單品能玩足70多年！還記得年前Prada那價值千元的純銀萬字夾嗎？Tiffany's早在1972年已推出18K金的版本，比誰都更大膽。有留意潮流資訊的話都會知道，Supreme將和Steiff推出聯乘熊公仔，如覺得熊公仔穿灰色Bogo Hoodie太潮的話，Tiffany這版本會是較可愛的選擇，也容易得女孩子歡心。

Tiffany與Steiff聯乘的小熊公仔。（Tiffany）

Tiffany另一個吸引我的地方，是這品牌將高級奢華品味融入生活小品中，例如純銀製搖搖和皮革乒乓球拍，甚至數學堂會用到的量角器也經他們「高端改造」。的確，產品的定價未必人人接受得到，但看後也會有「能擁有也不錯」的感覺。