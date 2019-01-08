【法拉利】賽道試駕812 Superfast　法拉利如何度過超跑寒冬？

Ferrari 812 Superfast，法拉利取名也簡單直接，它就是名符其實的super fast。800匹前中置後驅、V12引擎，故名「812」。作為這意大利跑車品牌有史以來最快的量產車款，它取替以往的F12，成為法拉利現時的旗艦車型。

一收一放馬力暴發

812 Superfast的0-100加速只需2.9秒，在一般道路上稍為加速已經要收油，要完全體驗其狂野本性，最理想的場地當然是賽車場。早前到珠海賽車場試駕過這車，發現這副V12引擎的性能收放自如，在SPORT mode之下半開油門，已有非常兇猛的性能表現。

在虛擬短軸系統、後輪轉向及法拉利首次使用的EPS電力輔助轉向之下，它的駕駛感非輕鬆，令人忘記它是一台車長達5米的800匹GT跑車；把油門踏深一點、引擎飛快跑上5、6000rpm，這台6.5公升V12引擎全力加速，發出猛烈狂吼，加速力、聲勢和爆發力以幾何級數上升，足以身體緊貼椅背，全速階段甚至令人心悸，但清晰的路面回饋和平穩度，加上收放自如的制動效能，以及包得人貼貼服服的跑車座椅，就算在極高速下操控感仍相當穩妥。法拉利旗艦車型堅持V12自然進氣，不加入渦輪增壓，保持最直接和線性的油門和操控反應，營造一種實實在在的跑車駕感。

Ferrari 812 Superfast（劉力田攝）

法拉利跑車除了引擎，值欣賞的還有它氣流設計（Ａerodynamics），812 Superfast沒有誇張尾翼，在賽道上卻仍有很強大的下壓力，因其車身開了不少導風孔，例如前沙板上方及車輪後，在高速下引導空氣流向立體的車側，至尾沙板上方的排氣口分流，以改變氣流來構成下壓力；另一機關是前、後擾流板，在極速200km/h以上時開啟，讓氣流於車底加速流過，從下方拉緊着車身，保持高速下的穩定性。

（劉力田攝）

法拉利自90年代進入中國以來，不時舉辦類似的賽道駕駛活動，讓已購買或有意購買跑車的顧客，在最安全的情況下體驗這匹「意大利躍馬」的強勁性能。

因此作為最頂尖的超跑品牌，法拉利在內地的高級跑車巿場已深入民心，隨著中國經濟急飛，人們對頂級奢侈品需求上升，法拉利在中國銷量亦節節上升，將法拉利引入中國、有「中國法拉利之父」的李文輝亦於2006年受時任意大利總理頒發意大利星級司令勳章，以表揚他對意大利商業的貢獻，可見這市場的重要性。

更重要的是，內地車文化發展得非常之快，而且賽車場地建設步伐如日中天，近年不少城市紛紛興建起賽道，不但有傳統的上海、珠海和肇慶賽道，新興之秀有出自賽道設計大師Alan Wilson之手的寧波國際賽道、由世界最知名賽道設計公司之一Apex主理的浙江國際賽車場、南京的萬馳國際賽車場、貴州駿馳國際賽車場、湖南國際賽車場和武漢國際賽車場，這些都是優質的國際級賽道，次一級還有林林總總的地方賽道。雖然與意大利全國180條賽道的密度比起來還有不少差距，但中國車文化發展的勢頭在，有資金、有土地，形勢可觀。法拉利中國在經營方面亦相當用心，肯花資源搞track day、設自家賽道，培養一群忠實的高淨值客戶，讓他們的座駕能經常「舒展筋骨」，畢竟這些都是難以計算回報的工本，部分跑車品牌寧願將預算全數投入行銷，但法拉利的做法，則是以賽道體驗作為巿場教育。

同場亦有不少新款名駒。（劉力田攝）

（劉力田攝）

不過，根據新浪汽車大數據中心數據顯示，剛過去的2018年是中國豪華車銷售界的寒冬。其實市場冷熱時常交替，一味望著銷量去谷廣告、谷marketing似乎不是萬況萬能的辦法。法拉利的策略是，當品牌去到某種層次，談的是培養忠誠度，透過產品實力去建立品牌影響力和口碑，最終讓客戶自己尋上門來，所以在這寒冬中法拉利中國於2018第三季的銷量仍同比增加7%，當中帶動升勢的主要型號，正正就是今年引進的812 Superfast和Portfolio兩款車型。

（劉力田攝）

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