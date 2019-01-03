【Breitling】愛玩坐不定　吳彥祖：車和錶，就是男人兩大理想

月前到北京出席Breitling Summit，一次過見識到他們整幅策略圖。當晚，新錶款Premier B01固然搶眼，但戴着它的男人更矚目，我說的不是Brad Pitt，是另一張我們感覺更親切的面孔：吳彥祖（Daniel Wu）。

吳彥祖（右）出席早前於北京舉行的Breitling晚會，他是品牌的電影行動隊成員。（Breitling）

新人事新作風，自從Breitling新任總裁Georges Kern上任，無論product以至marketing，都起了重大變化。月前到北京出席Breitling Summit，一次過見識到他們的整幅策略圖 —— 新錶款Premier B01固然搶眼，但戴着它的男人更矚目，我說的不是Brad Pitt，是另一張我們感覺更親切的面孔：吳彥祖（Daniel Wu）。

Brad Pitt（左）與吳彥祖（右）出席早前於北京舉行的Breitling晚會，二人都是品牌的電影行動隊成員。（Breitling）

近年要見Daniel不容易，他在美國拍戲和拍劇，也會到SEMA展示他的改裝車，或在內地參加真人秀，就是沒留時間給香港觀眾。他說：「最近開拍了《限期破案》，很高興能回到亞洲拍戲，已有兩、三年沒回來亞洲了。美國拍戲很好玩，但始終我在香港出道，所以還是習慣亞洲的拍攝方法，很舒服。」

吳彥祖在美劇《荒原》擔任埋執行製作，第一季大受歡迎。

那是一套由新導演、新班底負責的大製作，演員也是第一次合作，故事橫跨80、90年代，糅合香港警匪片與中國公安片的情節。Daniel說，那是個很好玩、很新鮮的組合，但叫他更興奮的，是當上Breitling的代言人。「今次跟Peter Lindbergh拍攝的不是一般的廣告，我和Charlize Theron及Brad Pitt都是當中的演員，也是電影行動隊（Cinema Squad）的成員，是很新鮮、很特別的一次合作。」

Daniel以往也曾做腕錶代言人，但原來他最早與Breitling結緣。「我的第一枚機械錶，正是Breitling來的！男人都愛汽車、腕錶等機械性強的單品，我是先擁有腕錶後才擁有汽車，兩者都代表了男人的理想。」

Peter Lindbergh也大讚Daniel有魅力。（Breitling）

這位代表香港的男星，理想中的腕錶和汽車是怎樣的呢？「去年在美國我改裝了一部1972年Datsun 510，我親手改裝所有東西，由座椅到引擎都改過，還在SEMA車展得了第一名。我愛一手一腳自己改，那是很滿足的事，建築也一樣，由無到有，建築師設計出一切，我不會只求漂亮，也要實用及用得舒服。」

「如果有一枚Daniel Wu Special Edition的腕錶，我會想它是全黑色的，帶點復古味道，要功用和外型兼備。腕錶好比一個人，外表固然重要，但同時也要有內涵。」 吳彥祖

「我所喜歡的腕錶，都從設計角度來欣賞，那與我修讀建築出身有關。腕錶與建築一樣，兩者都講求設計與功能，以腕錶來說，雖然都是看時間，但各有各的設計，Breitling的設計是很Practical、很優雅的，跟我有點相像（笑）。」無論是港產片《新宿事件》、《旺角黑夜》以至荷里活電影《人造天劫》和《盜墓者羅拉》等，Daniel的角色都被塑造成堅毅、剛強的形象，但他那份優雅氣質仍然突出。

吳彥祖（中）與Charlize Theron（右）及Brad Pitt（左）都是Breitling的電影行動隊成員。（Breitling）

可以肯定的，是他無論在現實或電影中，都不是只sell靚仔的花瓶角色，單看他愛玩的東西，便知是一個愛挑戰、愛冒險的人。「我去旅行不喜歡曬太陽，我喜歡爬山、沖浪，對自己有點挑戰，總之一定要動，那才是休息吧。我是坐不定的人，一定要做些東西，創作也好，跑步也好，就像腕錶般不停地跳動。」

錶迷常稱黑白配色的計時錶為「熊貓」，Breitling今年也加入Panda行列，推出42mm的B01計時腕錶。（Breitling）

在Breitling Summit中，我見到不同範疇的代言人組成Mission Squad，腕錶亦分海陸空三路迎合巿場，Breitling亦在天貓開設網上店，這種種都是腕錶界的創新手法，成效如何言之尚早，但找吳彥祖做代言人，以其性格和形象來看，應該沒錯了。