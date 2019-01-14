【黑珍珠2019】中國版米芝蓮結果公佈　燒肉、火鍋皆上榜

《2019黑珍珠餐廳指南》（下稱：2019黑珍珠）於上周四（1月10日）在澳門威尼斯人酒店正式發佈，今年為第二屆。該指南由美團點評主辦，被不少人視為中國版《米芝蓮指南》。其項目負責人尹睿指出黑珍珠榜單以中國人口味的出發，與歐洲人口味導向的米芝蓮不同。
與米芝蓮的摘星三級制相似，黑珍珠上榜餐廳以鑽劃分，三個鑽級分別代表「一生必吃一次」、「紀念日必吃」和「聚會必吃」。
是次上榜餐廳共有287間，其中有20間三鑽餐廳，77間二鑽，以及190間一鑽。除了內地各個城市和港澳台以外，入圍餐廳還涵蓋紐約、巴黎、東京、新加坡和曼谷。
有趣的是，東京入圍餐廳竟然比香港還要多！就鑽石餐廳數量多寡而言，上海（54間）、北京（30間）、東京（25間）和香港（21間）位列前四。廣州則大退步，由去年22間餐廳上榜，跌至14間。澳門和台北則分別有14間及4間餐廳奪鑽。
台北上榜餐廳：
二鑽：Raw、Mume
一鑽：欣葉食藝軒、少帥禪園
澳門上榜餐廳：
三鑽：Robuchon au Dome 天巢
二鑽：巴黎軒、皇雀印度餐廳、永利宮、譽瓏軒、Tasting Room 御膳房
一鑽：8餐廳、大廚、金坂極上壽司、京花軒、桃花源小廚、陶陶居海鮮酒家、協成海鮮火鍋、紫逸軒
香港入圍餐廳有21間，分別有三鑽3間，二鑽10間、一鑽8間，整體比2018年（5+5+12）少1間。
上榜餐廳大多是大家熟悉的米芝蓮餐廳，但亦有意外的結果，包括了連續兩年奪得兩鑽的日式燒肉店Nikushou肉匠，以及一鑽餐廳高流灣海鮮火鍋；新上榜餐廳則有尖沙咀喜來登酒店中菜廳天寶閣。
首次上榜的還有二鑽鐵板燒IM Teppanyaki，本身就已經得到米芝蓮一星肯定。類似情況的二鑽餐廳還有Ta Vie（米芝蓮2019二星）和VEA（米芝蓮2019一星）。至於米芝蓮三星常客志魂，今年則首次入圍黑珍珠，並獲三鑽評級。
至於獲得三鑽的好酒好蔡，雖然得到不少名人食家關注，但從未得到米芝蓮的肯定。值得注意的是，好酒好蔡主理人蔡昊是今次黑珍珠餐廳指南的理事會成員之一。
黑珍珠2019香港上榜餐廳（有*為新上榜餐廳）：
三鑽：
龍景軒
好酒好蔡
志魂＊
二鑽：
L’atelier de Joel Robuchon
8½ Otto e Mezzo BOMBANA
Amber
Caprice
欣圖軒
天龍軒＊
VEA ＊
Ta Vie＊
Nikushou 肉匠
IM Teppanyaki 鐵板燒・鑄＊
一鑽：
嘉麟樓
文華廳
唐閣
明閣
天寶閣＊
大班樓
Bo Innovation 廚魔
高流灣海鮮火鍋