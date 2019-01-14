【黑珍珠2019】中國版米芝蓮結果公佈　燒肉、火鍋皆上榜

《2019黑珍珠餐廳指南》（下稱：2019黑珍珠）於上周四（1月10日）在澳門威尼斯人酒店正式發佈，今年為第二屆。該指南由美團點評主辦，被不少人視為中國版《米芝蓮指南》。其項目負責人尹睿指出黑珍珠榜單以中國人口味的出發，與歐洲人口味導向的米芝蓮不同。

與米芝蓮的摘星三級制相似，黑珍珠上榜餐廳以鑽劃分，三個鑽級分別代表「一生必吃一次」、「紀念日必吃」和「聚會必吃」。

是次上榜餐廳共有287間，其中有20間三鑽餐廳，77間二鑽，以及190間一鑽。除了內地各個城市和港澳台以外，入圍餐廳還涵蓋紐約、巴黎、東京、新加坡和曼谷。

有趣的是，東京入圍餐廳竟然比香港還要多！就鑽石餐廳數量多寡而言，上海（54間）、北京（30間）、東京（25間）和香港（21間）位列前四。廣州則大退步，由去年22間餐廳上榜，跌至14間。澳門和台北則分別有14間及4間餐廳奪鑽。

台北上榜餐廳：

二鑽：Raw、Mume

一鑽：欣葉食藝軒、少帥禪園



澳門上榜餐廳：

三鑽：Robuchon au Dome 天巢

二鑽：巴黎軒、皇雀印度餐廳、永利宮、譽瓏軒、Tasting Room 御膳房

一鑽：8餐廳、大廚、金坂極上壽司、京花軒、桃花源小廚、陶陶居海鮮酒家、協成海鮮火鍋、紫逸軒

香港入圍餐廳有21間，分別有三鑽3間，二鑽10間、一鑽8間，整體比2018年（5+5+12）少1間。

上榜餐廳大多是大家熟悉的米芝蓮餐廳，但亦有意外的結果，包括了連續兩年奪得兩鑽的日式燒肉店Nikushou肉匠，以及一鑽餐廳高流灣海鮮火鍋；新上榜餐廳則有尖沙咀喜來登酒店中菜廳天寶閣。

首次上榜的還有二鑽鐵板燒IM Teppanyaki，本身就已經得到米芝蓮一星肯定。類似情況的二鑽餐廳還有Ta Vie（米芝蓮2019二星）和VEA（米芝蓮2019一星）。至於米芝蓮三星常客志魂，今年則首次入圍黑珍珠，並獲三鑽評級。

至於獲得三鑽的好酒好蔡，雖然得到不少名人食家關注，但從未得到米芝蓮的肯定。值得注意的是，好酒好蔡主理人蔡昊是今次黑珍珠餐廳指南的理事會成員之一。

黑珍珠2019香港上榜餐廳（有*為新上榜餐廳）：

三鑽：

龍景軒

好酒好蔡

志魂＊

二鑽：

L’atelier de Joel Robuchon

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

Amber

Caprice

欣圖軒

天龍軒＊

VEA ＊

Ta Vie＊

Nikushou 肉匠

IM Teppanyaki 鐵板燒・鑄＊

一鑽：

嘉麟樓

文華廳

唐閣

明閣

天寶閣＊

大班樓

Bo Innovation 廚魔

高流灣海鮮火鍋