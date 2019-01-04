Gordon Ramsay自打嘴巴？倫敦餐廳推出期間限定素食餐單

2019年對Gordon Ramsay來說是個新開始？在其最新的倫敦餐廳Bread Street London（前稱Gordon Ramsay Street Pizza），名廚Gordon Ramsay將新增素食餐單。這是為了滿足客人響應Veganuary的素食需求。

餐單上的菜式包括點上松露油的南瓜湯、超級食物Superfood沙律、野生菇菌Risotto和茄子Pizza。甜品方面，則有牛油果朱古力Mousse和香蕉雪糕等。

今次Gordon Ramsay推出素食餐單，應該會令不少人大跌眼鏡，皆因Gordon過去曾放狠話嘲弄素食主義，曾指如果孩子停止吃肉會將其處電刑，又指PETA（善待動物組織）應該改為「People Eating Tasty Animals」。

Going to give this #vegan thing a try ... Yes guys you heard that right. Gx pic.twitter.com/iJZb8WMlH8 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 2018年4月16日

可是，去年Gordon Ramsay推出了炭燒茄子Pizza，而且在tweeter上寫道：「Going to give this #vegan thing a try」。這道菜式亦包含在這張菜單上。

有意見指，Gordon Ramsay此舉與英國近年高增長的素食人口有關。自2016年起，素食人口增幅超過6倍，高達350萬。預料未來將有更多高級餐廳推出全素餐單。