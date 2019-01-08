【金球獎2019】Lady Gaga、楊紫瓊珠寶首飾閃耀全場

重點之一是她頸上的鑽石頸鍊Aurora，由Tiffany & Co. 度身訂造，用上超過300粒鑽石，中間為1粒超過20卡的梨形鑽石，總共超過100卡！

不過，作為時尚界領頭羊，Lady Gaga的衣著打扮的確是焦點所在。她以Valentino湖水藍晚裝裙上陣，配搭灰藍髮色渾然天成，非常夢幻。

就好像Lady Gaga。她憑著《星夢情深》（A Star Is Born）入圍戲劇組最佳女主角，被譽為大熱，呼聲甚高；卻最終失落影后，輸給《The Wife》的Glenn Close；前者只得最佳原創歌曲。

第76屆金球獎（76th Golden Globe Awards）已圓滿結束。然而，對於一眾女星來說，能否奪走金球獎或許尚算次要，能否憑一身衣裝穿戴，搶盡媒體版面才是重點。

另一道廂，同樣配搭得宜，引來全場目光的有楊紫瓊。她在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）中飾演高貴有錢惡奶奶入型入格，贏盡獎聲。她當晚的穿搭恰如其分地表現了角色的特點，而又合時。

她身穿夏姿・陳SHIATZY CHEN祖母綠晚裝裙，戴著電影角色的家傳之寶祖母綠戒指。據電影服裝設計師Mary E. Vogt所說，導演認為綠色是「非常豪華的顏色」，所以希望出現一隻祖母綠的戒指。而其實這隻戒指是楊紫瓊的私伙。

當然，她當晚配戴的其他首飾也不容忽略，全身逾千萬港元的De Beers 鑽飾，包括London By De Beers 系列的 Thames Path 項鍊和耳環，還有 Diamond Legends 系列 Cupid 鑽戒；手錶則戴上大錶面的Richard Mille。她完美演繹了何謂高貴、大器，而帶點東方神韻的風格。