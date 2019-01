《Mamma Mia!》的金曲、電影和音樂劇　為ABBA創造了多少收入？

還記得年前到演變學院看《Mamma Mia!》,不經不覺已4年光景,今年這齣長壽音樂劇又再來港,但相比4年前,今次有完全不同的氣氛。 因為ABBA和《Mamma Mia!》都有新動向:電影方面,去年上映了《Mamma Mia! Here We Go Again》續集,至於樂隊ABBA,則宣布了重組復出。 加上這次音樂劇再度來港演出,就如像達成了完滿的三步曲!

有報道指曾有製作公司以10億美元作為ABBA重組及作巡迴演唱會的條件,但都被ABBA婉拒。(VGC)

談《Mamma Mia!》不能不提ABBA,這支來自瑞典的經典樂隊,在70、80年代盛極一時,其名氣與我們熟悉的英國樂隊The Beatles、Pink Floyd和Queen等不相伯仲,都是殿堂級人馬。

《Mamma Mia!》這齣著名音樂劇,正是根據ABBA多首燴炙人口的名曲編成,當中最經典的Disco音樂《Dancing Queen》是熱門派對歌,就如日前金球獎的After Party期間也有播放,巨星如Emily Blunt和丈夫John Krasinski聞歌即起舞;月前英揆文翠珊為挽救形象,也特別在歐盟演說前播放一段《Dancing Queen》,還大跳她的「機械式」舞步,嘗試展現親民一面。

梅姨主演的電影版《Mamma Mia》2008年上映時就再掀起ABBA熱潮。(劇照)

可見,ABBA的音樂在歐美等地早已深入民心,而兩齣電影和全球巡迴表演的《Mamma Mia!》音樂劇,更令ABBA的歌聲無遠弗屆。

這神級樂隊雖然多年前已解散,但其叫座力仍然大得驚人。去年4月27日,即電影《Mamma Mia!》續集《Mamma Mia! Here We Go Again》上映前數月,ABBA在官方Instagram正式宣布重組的消息,是這支瑞典國寶級組合自1983年、即36年以來,首次重出江湖,全球ABBA迷當然期待,等着兩首新歌《I Still Have Faith In You》和《Don't Shut Me Down》的發表。不過, 原定於2018年底推出的新歌卻沒有如期出現。最近ABBA成員Benny Andersson接受訪問指,合約上出現了一些問題,兩首新歌亦尚未完成,因此發表日期延遲了,期望在2019年春季可推出。

瑞典殿堂級樂隊ABBA於2018年4月27日在IG宣布重組。

其實ABBA重組復出的消息已流傳多年,數年前有英美聯合資金開出10億美元的優厚條件,邀請ABBA出山及作巡迴演唱會,但樂 隊也不為動容。10億美元固然是天文數字,然而,考慮到要巡迴各地做250場演唱會,以ABBA四人都一把年紀來說,確是一項極大的挑戰。ABBA解散多年,但其歌曲版權以至各項投資仍為他們帶來無間斷的收入,所以即使他們要重組復出,也只會是為了回報樂迷,並非純看金錢。

《Mamma Mia!》音樂劇本月再來香港演出,這劇在全球巡迴表演,2015年有報道指已累積20億美元票房。(《Mamma Mia!》音樂劇劇照)

據外國傳媒報道,ABBA的四位成員Björn Ulvaeus、Benny Andersson、Agnetha Fältskog和Anni-Frid Lyngstad多年來各有發展,而且身家豐厚,就以《Mamma Mia!》音樂劇為例,有指截至2015年,這劇目已創造出20億美元的票房!單是這劇已足以將ABBA推上樂壇和演藝界的殿堂,而ABBA和《Mamma Mia!》更成為瑞典一個成功的「出口品牌」,在該國的排名中,僅次於國寶級汽車品牌Volvo。

有到過英美等地看音樂劇的話,會留意到《Mamma Mia!》是長駐劇目,它在百老匯已連續上演了14 年,成為史上第8長壽的音樂劇;在英國倫敦城西Novello Theatre亦有悠久歷史,今年4月6日將會慶祝演出20周年。這劇亦曾在全球38個國家、85個城巿上演,先後翻譯成16種不同語言及改編成50個製作,觀賞人數高達6000萬,更在2011年成為首齣以普通話版本於中國演出的西方音樂劇。

《Mamma Mia!》音樂劇本月再來香港演出,這音樂劇連帶ABBA的音樂和相關電影,以至作為故事背景的希臘小島,全都火熱起來。(《Mamma Mia!》音樂劇劇照)

過去一年對ABBA迷和《Mamma Mia!》迷來說是充滿驚喜的一年,先有心愛樂隊重組的消息,再有電影續集上映,在等待兩首新歌出爐之際,難得音樂劇又再來港,說着說着,ABBA的金曲又在腦海無限Loop。