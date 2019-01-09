《Mamma Mia!》的金曲、電影和音樂劇　為ABBA創造了多少收入？

還記得年前到演變學院看《Mamma Mia!》，不經不覺已4年光景，今年這齣長壽音樂劇又再來港，但相比4年前，今次有完全不同的氣氛。 因為ABBA和《Mamma Mia!》都有新動向：電影方面，去年上映了《Mamma Mia! Here We Go Again》續集，至於樂隊ABBA，則宣布了重組復出。 加上這次音樂劇再度來港演出，就如像達成了完滿的三步曲！

有報道指曾有製作公司以10億美元作為ABBA重組及作巡迴演唱會的條件，但都被ABBA婉拒。（VGC）

談《Mamma Mia!》不能不提ABBA，這支來自瑞典的經典樂隊，在70、80年代盛極一時，其名氣與我們熟悉的英國樂隊The Beatles、Pink Floyd和Queen等不相伯仲，都是殿堂級人馬。

《Mamma Mia!》這齣著名音樂劇，正是根據ABBA多首燴炙人口的名曲編成，當中最經典的Disco音樂《Dancing Queen》是熱門派對歌，就如日前金球獎的After Party期間也有播放，巨星如Emily Blunt和丈夫John Krasinski聞歌即起舞；月前英揆文翠珊為挽救形象，也特別在歐盟演說前播放一段《Dancing Queen》，還大跳她的「機械式」舞步，嘗試展現親民一面。

梅姨主演的電影版《Mamma Mia》2008年上映時就再掀起ABBA熱潮。（劇照）

可見，ABBA的音樂在歐美等地早已深入民心，而兩齣電影和全球巡迴表演的《Mamma Mia!》音樂劇，更令ABBA的歌聲無遠弗屆。

這神級樂隊雖然多年前已解散，但其叫座力仍然大得驚人。去年4月27日，即電影《Mamma Mia!》續集《Mamma Mia! Here We Go Again》上映前數月，ABBA在官方Instagram正式宣布重組的消息，是這支瑞典國寶級組合自1983年、即36年以來，首次重出江湖，全球ABBA迷當然期待，等着兩首新歌《I Still Have Faith In You》和《Don't Shut Me Down》的發表。不過， 原定於2018年底推出的新歌卻沒有如期出現。最近ABBA成員Benny Andersson接受訪問指，合約上出現了一些問題，兩首新歌亦尚未完成，因此發表日期延遲了，期望在2019年春季可推出。

瑞典殿堂級樂隊ABBA於2018年4月27日在IG宣布重組。

其實ABBA重組復出的消息已流傳多年，數年前有英美聯合資金開出10億美元的優厚條件，邀請ABBA出山及作巡迴演唱會，但樂 隊也不為動容。10億美元固然是天文數字，然而，考慮到要巡迴各地做250場演唱會，以ABBA四人都一把年紀來說，確是一項極大的挑戰。ABBA解散多年，但其歌曲版權以至各項投資仍為他們帶來無間斷的收入，所以即使他們要重組復出，也只會是為了回報樂迷，並非純看金錢。

《Mamma Mia!》音樂劇本月再來香港演出，這劇在全球巡迴表演，2015年有報道指已累積20億美元票房。（《Mamma Mia!》音樂劇劇照）

據外國傳媒報道，ABBA的四位成員Björn Ulvaeus、Benny Andersson、Agnetha Fältskog和Anni-Frid Lyngstad多年來各有發展，而且身家豐厚，就以《Mamma Mia!》音樂劇為例，有指截至2015年，這劇目已創造出20億美元的票房！單是這劇已足以將ABBA推上樂壇和演藝界的殿堂，而ABBA和《Mamma Mia!》更成為瑞典一個成功的「出口品牌」，在該國的排名中，僅次於國寶級汽車品牌Volvo。

有到過英美等地看音樂劇的話，會留意到《Mamma Mia!》是長駐劇目，它在百老匯已連續上演了14 年，成為史上第8長壽的音樂劇；在英國倫敦城西Novello Theatre亦有悠久歷史，今年4月6日將會慶祝演出20周年。這劇亦曾在全球38個國家、85個城巿上演，先後翻譯成16種不同語言及改編成50個製作，觀賞人數高達6000萬，更在2011年成為首齣以普通話版本於中國演出的西方音樂劇。

《Mamma Mia!》音樂劇本月再來香港演出，這音樂劇連帶ABBA的音樂和相關電影，以至作為故事背景的希臘小島，全都火熱起來。（《Mamma Mia!》音樂劇劇照）

過去一年對ABBA迷和《Mamma Mia!》迷來說是充滿驚喜的一年，先有心愛樂隊重組的消息，再有電影續集上映，在等待兩首新歌出爐之際，難得音樂劇又再來港，說着說着，ABBA的金曲又在腦海無限Loop。