Gilbert & George《鬍子像》展覽　孖寶組合宣言Art for All

留心看，不難發現當代藝術很多時都在表達人們內心的混沌。由紐約派新藝術時期開始到現代，許多重要的展覽出現都是因為能夠回應時代呼聲。在這個意義上，這些為民而作的當代藝術，才是最無私、最「民主」的藝術。

透納獎（Turner Prize）得主、美國雙人藝術組合Gilbert & George將其著名的《鬍子像》（The Beard Pictures）作品系列帶來香港，於立木畫廊舉行「The Beard Pictures」作品展。藝術家形容，《鬍子像》系列作品回應當前世界的人口結構變化，切合這個雙人藝術組合認為「藝術為大眾」（Art for All） 的宣言，「以民主方式演繹藝術」。事實上，禁忌、迷信、政局動蕩及人體等主題是全人類文明重要的共通之處。

Gilbert & George（NGV）

Gilbert & George〈FUCK OFF HIPSTERS 〉（(Lehmann Maupin）

Gilbert & George二人也是展覽效果的一部份，他們總以雙簧形象出現，一身老派西裝，掛著嚴肅表情和戲謔的神態，展現一種默戲時代的幽默。作為藝術家，二人重要的理念是創作「活著的雕塑」，將生活化、最貼地的元素參進藝術當中，與所謂的「decent taste」背道而馳，衝擊傳統對於「好生活」和「好藝術」的古板定義。

顧名思義，鬍子正是由百多幅作品組成的《鬍子像》系列之核心元素。從不蓄鬚的兩位藝術家在作品中蓄起了鬍子，而鬍子所用素材多種多樣，包括各種花卉草葉，亦有啤酒泡沫以至鐵絲網，極具象徵意味，並有現實世界中的影像如路牌、街頭塗鴉及銀杏樹等穿插其中。兩位藝術家利用《鬍子像》系列，以寓言方式表達對城市環境以至當代世界種種變遷與動蕩的看法。

Gilbert & George〈EMBEARD 〉（(Lehmann Maupin）

英國作家兼藝評人Michael Bracewell表示：

「《The Beard Pictures》系列呈現暴力、奇詭、怪誕、可怕及瘋狂的感覺，營造出一個似夢如真的世界，充滿猜疑、破壞與瘋癲..... 一個失去理智的世界，不再有談判商量的餘地。在《The Beard Pictures》系列中，吉爾伯特與喬治化身為激烈、膚色鮮紅、瞪着眼睛、癲狂而陰險版本的自己。系列將歷史轉化為瘋狂的巡遊，他們的情緒受到科幻小說、清醒夢境及維多利亞時代諷刺漫畫的影響而不斷改變.....在充塞著頹廢美學和逆向價值觀的紛亂世界中，一切變成象徵與形式：以極其嚴肅的方式，表達瘋狂的象徵。」

Bracewell將《鬍子像》（The Beard Pictures）系列解讀為「既是面具，亦具意義：這是時代的象徵」。

Gilbert & George〈BEARDORAGE〉（Lehmann Maupin）

（《鬍子像》）以極其嚴肅的方式，表達瘋狂的象徵。 英國作家兼藝評人Michael Bracewell

吉爾伯特與喬治「THE BEARD PICTURES」

日期：2019年1月10日至3月16日

地點：香港中環畢打街12號畢打行407室，立木畫廊

時間：星期二至星期五: 10am–7pm ; 星期六: 11am–7pm

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