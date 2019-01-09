【豬年錶】迎豬年戴生肖錶　浮雕蒔繪琺瑯燒　哪枚工藝水準最高？

雖然不是每個腕錶品牌都會製作生肖腕錶，會製作的也不一定會完成12款，但有幾個品牌卻堅持了一段時間了，它們的生肖腕錶已像是一個老朋友，一年一會，慢慢地，讓我每到年末也在期待它們的出現。

Vacheron Constantin

Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Pig

Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Pig（VC）

生肖錶是以中國曆法為靈感創作的時計，所以品牌必然會為作品注入一些中國元素，這樣才能與主題匹配。而Vacheron Constantin（江詩丹頓）的生肖腕錶便是以中國的剪紙藝術為靈感，並由雕刻師和琺瑯師聯手把生肖圖案呈現。

在金質錶盤上，畫面四周佈滿枝葉圖案，其造型取材自中國傳統花卉，由技師以手工浮雕方式製作，並以不同的深淺營造層次感，然後再以大明火琺瑯工藝為背景添上色彩。而錶盤中央的立體「豬」圖案便是腕錶的主角，它同樣是經手工雕刻而成。

錶殼：40mm

機芯：2460 G4機芯

功能：星期、日期顯示

版本：鉑金配藍錶盤 / 粉紅金配紅銅錶盤

Chopard

L.U.C XP Urushi Year of the Pig

Chopard L.U.C XP Urushi Year of the Pig（Chopard）

Chopard（蕭邦）的「蒔繪」生肖腕錶系列是與商山田平安堂合作生產的，由蒔繪大師增村紀一郎監督，小泉三教親手繪製，只限量發行 88 枚。

錶盤上，小泉大師繪畫出一幅金豬在森林中漫步圖畫，畫中的金豬體型圓胖，四周有紅花綠草相伴，樹上還結有彩色果實，帶有豐足歡樂的喻意。此錶盤的製作繁複耗時，小泉大師以生漆畫圖，然後撒上金粉修飾，不斷重複此工序，一層又一層地為錶盤添上不同色彩及增加立體感。

錶殼：39.5mm 18K玫瑰金

機芯：L.U.C 96.17-L，6.8mm超薄機芯

擺頻：4Hz，22K金擺陀及雙發條鼓

動力儲存：65 小時

Jaquet Droz

Petite Heure Minute Pig

Jaquet Droz Petite Heure Minute Pig（Jaquet Droz）

Vacheron Constantin及Chopard分別採用了雕刻及蒔繪工藝，而Jaquet Droz（雅克德羅）則以琺瑯微繪畫出它的豬年作品。Petite Heure Minute Pig包括了兩款腕錶，每款各限量發行28枚，兩者皆採用 18K 紅金錶殼，其差別在於尺碼，一是錶圈鑲有鑽石的 35mm女裝款，一是中性的 39mm無鑽款。

腕錶腕錶的錶盤設計是一樣的，以大明火琺瑯燒製出象牙色錶盤，其時間盤偏心於上方，而下方則以琺瑯微繪畫下了小豬在麥田間悠然踱步的景象，其背後有成熟的麥田，象徵豐足與繁榮。翻轉至背面，透過透視底蓋可看到 2653.P 自動上條機芯，其 18K 紅金上條陀上也刻有與錶盤相似的景象。機芯配有矽質擺輪游絲及擒縱叉，其雙發條鼓可儲存約 68 小時的動力。

錶殼：39mm（男）/ 35mm（女）18K紅金

機芯：2653.P自動機芯

動力儲存：68小時

【本文獲「中文版A Blog to Watch」授權轉載，原文：2019 年豬年腕表】