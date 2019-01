【豬年錶】迎豬年戴生肖錶　浮雕蒔繪琺瑯燒　哪枚工藝水準最高？

雖然不是每個腕錶品牌都會製作生肖腕錶,會製作的也不一定會完成12款,但有幾個品牌卻堅持了一段時間了,它們的生肖腕錶已像是一個老朋友,一年一會,慢慢地,讓我每到年末也在期待它們的出現。

Vacheron Constantin

Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Pig

Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Pig(VC)

生肖錶是以中國曆法為靈感創作的時計,所以品牌必然會為作品注入一些中國元素,這樣才能與主題匹配。而Vacheron Constantin(江詩丹頓)的生肖腕錶便是以中國的剪紙藝術為靈感,並由雕刻師和琺瑯師聯手把生肖圖案呈現。

在金質錶盤上,畫面四周佈滿枝葉圖案,其造型取材自中國傳統花卉,由技師以手工浮雕方式製作,並以不同的深淺營造層次感,然後再以大明火琺瑯工藝為背景添上色彩。而錶盤中央的立體「豬」圖案便是腕錶的主角,它同樣是經手工雕刻而成。

錶殼:40mm

機芯:2460 G4機芯

功能:星期、日期顯示

版本:鉑金配藍錶盤 / 粉紅金配紅銅錶盤

Chopard

L.U.C XP Urushi Year of the Pig

Chopard L.U.C XP Urushi Year of the Pig(Chopard)

Chopard(蕭邦)的「蒔繪」生肖腕錶系列是與商山田平安堂合作生產的,由蒔繪大師增村紀一郎監督,小泉三教親手繪製,只限量發行 88 枚。

錶盤上,小泉大師繪畫出一幅金豬在森林中漫步圖畫,畫中的金豬體型圓胖,四周有紅花綠草相伴,樹上還結有彩色果實,帶有豐足歡樂的喻意。此錶盤的製作繁複耗時,小泉大師以生漆畫圖,然後撒上金粉修飾,不斷重複此工序,一層又一層地為錶盤添上不同色彩及增加立體感。

錶殼:39.5mm 18K玫瑰金

機芯:L.U.C 96.17-L,6.8mm超薄機芯

擺頻:4Hz,22K金擺陀及雙發條鼓

動力儲存:65 小時

Jaquet Droz

Petite Heure Minute Pig

Jaquet Droz Petite Heure Minute Pig(Jaquet Droz)

Vacheron Constantin及Chopard分別採用了雕刻及蒔繪工藝,而Jaquet Droz(雅克德羅)則以琺瑯微繪畫出它的豬年作品。Petite Heure Minute Pig包括了兩款腕錶,每款各限量發行28枚,兩者皆採用 18K 紅金錶殼,其差別在於尺碼,一是錶圈鑲有鑽石的 35mm女裝款,一是中性的 39mm無鑽款。

腕錶腕錶的錶盤設計是一樣的,以大明火琺瑯燒製出象牙色錶盤,其時間盤偏心於上方,而下方則以琺瑯微繪畫下了小豬在麥田間悠然踱步的景象,其背後有成熟的麥田,象徵豐足與繁榮。翻轉至背面,透過透視底蓋可看到 2653.P 自動上條機芯,其 18K 紅金上條陀上也刻有與錶盤相似的景象。機芯配有矽質擺輪游絲及擒縱叉,其雙發條鼓可儲存約 68 小時的動力。

錶殼:39mm(男)/ 35mm(女)18K紅金

機芯:2653.P自動機芯

動力儲存:68小時

【本文獲「中文版A Blog to Watch」授權轉載,原文:2019 年豬年腕表】