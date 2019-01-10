【蔡瀾批火鍋無文化】湯底、配料、食法怎樣才算講究？

火鍋沒文化？

蔡瀾近日在內地節目《天天向上》的言論引來群眾熱議。主持人向蔡生提問：「如果可以讓全世界範圍內當中的一道菜消失，你會希望是甚麼呢？」得到的回答竟然是：「讓火鍋消失吧！」蔡生解釋道：「因為火鍋是一種最沒有文化的料理方式。你甚麼東西切好了就扔進去，那有甚麼好吃呢？⋯⋯如果這個風氣這麼保持下去，以後都不需要有大師傅了！」

然而，蔡瀾旋即被翻舊帳。他亦曾經推介內地火鍋店，自打嘴。再者，若單從有沒有文化而言，不少網民認為「北京的銅鍋炭火清鍋底，四川重慶的九宮格火鍋，東北的酸菜亂燉火鍋等等，飲食文化博大精深！」，已然成為各自的地方特色。而且，「火鍋從底料的組成，到放料的順序，還有調料的豐富，都很有文化啊！」

但正如不少網民拿出刺身、壽司相提並論，這些貌似欠缺烹餁技巧的飲食文化，值得消失嗎？就以壽司為例，原本只是立吞的快餐，今天卻發展出廚師發辦，成為高級日本料理的重要部分，不能單看迴轉壽司就以偏概全。另一邊廂，台北燒肉店「大腕」獲得米芝蓮一星評級；對比起來，火鍋真的差很遠嗎？

還是我們應該問，究竟有沒有一些講究、精緻的火鍋文化？會是怎樣的呢？

湯底派vs醬料派

火鍋大致可以分為湯底派，或者醬料派。以香港大部分人的口味來說，大概屬於前者。一辣遮三醜，不少人認為麻辣火鍋將食材的味道變得單一。其實嗜辣之人都會解釋，其實麻與辣的味覺配搭變化多端，種類繁多，遠超於這兩個字。麻辣味道靠不同的辣椒、配料調配。與香港常見的重慶牛油麻辣湯底不同，銅鑼灣「火鍋英雄」的四川青花椒魚頭鍋則麻味濃郁，略帶辣味，適合很多聞辣色變的朋友。

至於有台灣過江龍火鍋店「麻神」，標榜「只麻你口，不辣你喉」。其實湯底偏辣，與上述的青花椒湯不同。然而，其湯底只是由蔬果、香料和藥材熬製而成。最講究的是廚房師傅會用紅酒杯來試味。難怪連名廚江振誠都光顧。

可是，有不少火鍋文化對湯底則不太重視。譬如北方的涮羊肉，多數只是清湯湯底。因為羊肉片太快熟，不會停留在湯底太久。其味道來源很大部分來自醬汁。普遍會配以麻醬、京蔥等醬汁和調味料。不過，兩者比較起上來，始終是湯底派勝一籌。因為湯底本身比較多樣化。而且，有好的湯底其實是不用點醬汁的。

配料

不過，也不代表涮羊肉一無是處。北京百年老店東來順盡數供應一隻羊的能拿來作火鍋料的6個部位；而且嚴格挑選內蒙的黑頭白羊，以及其與南非羊的混種杜泊羊；在羶味和鮮味之間獲得平衡。

當然，火鍋主角當然是牛。不時火鍋店標榜供應澳洲、日本和牛，但其實火鍋老饕更愛中國內地的黃牛，其肉味濃郁，有咬口。近年，市面多了主打騸牯牛刁鑽部位的全牛宴火鍋，譬如：封門柳、池板和牛胸油等。其中代表無論是新財莫景雄「牛皇莫」，還是三昌韋國雄的「牛三館」；本身就是牛肉買手。他們熟悉牛肉部位之餘，還能保證貨源。

食法

不過，蔡瀾言論關鍵之一，在於火鍋抹殺廚師的位置。很多時候，吃一道高級料理菜式，最要緊的就是廚師。譬如吃天婦羅時，廚師對油溫和下鑊時間的掌握。又如刺身、壽司，看似不需太多烹煮，其實師傅在背後準備材料的工夫，到整個上菜過程，以及所有配料和細節，就像藝術表演一樣。

想對而言，火鍋則好像很隨意，大部分食客對食材和烹煮方法和時間的知識欠奉，糟蹋了食物。不過，前述的麻神火鍋就別樹一幟。在經營較大眾化的火鍋店之前，本身就是走「私人招待所」路線，煮食過程由專人代勞。而且，其招牌鴨血建議用刀叉吃的，一新了一般人對火鍋的印象。

不過回頭來說，即使不是由專人烹煮，火鍋的經營者或主理人就無用武之地嗎？除了嚴格挑選食材，以及準備肉丸、餃子、雲吞等花費工夫外，提供「建議」食法層次更高，背後有著一套飲食理念。

已結業的火鍋店「牛‧上牛」，由本地食家劉健威與三昌牛肉檔韋國雄合作開辦，主打全牛宴火鍋，能吃到不少刁鑽的部位。和其他同類火鍋店不同的是，「牛‧上牛」講夠不同牛肉部位之間的配搭，例如將油香重、入口即融的胸尖（牛胸油、牛白肉）配上肉味較濃的池板；還有牛脷托配金錢𦟌，牛柳邊配封門柳，非常有新鮮感。而且上菜時放在同一碟內。還會有專人講解牛隻部位。店舖座位不多，走私房菜風格。可惜店舖已經結業。