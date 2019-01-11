專訪趙旭：帶領中國拍賣行業的「業餘」藝術家

聽說趙旭為人豪爽，創立北京保利拍賣後，憑藉大膽和勤奮在內地拍賣界掀起風雲，在他治下，北京保利獨佔內地拍賣市場三分之一份額，是毫無疑問的龍頭。 他的藝術某程度上都反映了其本性，畫面往往宏闊豪壯，但真正令他成功的主因，還是其聰明細膩。

趙旭（北京保利拍賣聯合創辦人、藝術家）（歐家樂攝）

趙旭20歲前是國畫底子，父親乃中國著名畫家趙准旺，圈子裡都是藝術家和收藏家，趙旭自然交往不少，高中起已經能靠賣作品賺錢，早已是圈裡人。他92年到新加坡遊學，那年20歲，住在時任新加坡現代畫會會長唐近豪家裡。唐近豪最著名的是「銀河」系列抽象繪畫，其畫輕如遊霧，重似崩雲，使人身心俱醉。趙旭跟他學了三個月，受其影響極大，甚至主題上也採取相近的「星際」。他初期作品多以星雲、地月關係為主，後來逐漸發展出獨特個性和新領悟，在不同視覺主題上呈現微觀、宏觀的星際面貌。

想當年，全中國沒有一間拍賣行夠膽將主要業務偏離書畫，而趙旭卻帶領北京保利力谷中國當代藝術，除了眼光、膽量和魄力，必然少不了對當代藝術的鍾情。在他的作品中，亦看見不少當代藝術對他的影響，像今次展覽的《星際煙火》系列，是趙旭對星際的浪漫幻想，從水墨而生的技法與油彩結合下，竟有Jackson Pollock後期的味道。

星際煙火之璀璨

星趣圖

我會叫它星際，不叫宇宙，因為宇宙太複雜。 趙旭

今次展覽分為四個部份：沉浸式影像、立體光柵作品、星際影像裝置以及繪畫作品。除繪畫外，其他都是近三年間開始的新嘗試，現在星際主題繪畫仍是趙旭的主力項目，但他也積極嘗試新媒體創作，他笑言公司上了軌道，工作輕鬆了，雖然創作數量上仍是保持每年四十件作品的目標，但現在有多點時間心力去嘗試新東西，且成果都不俗。

去年，他在北京798藝術區建立了一個以星際為主題的投影視像空間，獲得巨大成功，平均每日有幾千人參觀，最高峰試過一日有兩萬多人入場。老實說畢加索辦展都未必能保證這熱度，趙旭的經營細胞絕對強大。

「兩年前，中國美術館館長吳為山館長來到我的工作室，他對我的繪畫提了幾點建議。他看了我創作的星際視頻，告訴我這方面要多發展，不能單從繪畫方面去表達對星際的感受，可以從立體方面去走另外一條路。他的話給了我靈感。從去年開始，我用了一年時間來創作新媒體的視頻，沉浸式的視頻，並在中國美術館舉辦了個展。」

趙旭的星際裝置。（歐家樂攝）

中央美術學院院長范迪安說，趙旭擅長以闊大的尺幅表達對於宇宙的遐想，現在流行巨幅畫，像趙無極破紀錄的作品，趙旭有時也會創作巨幅畫，但他有其他收入來源，因此非為迎合市場而作，他每個創作的動機，都是隨想而行。與很多畫家不同，趙旭畫巨幅畫反而是為了表達微觀宇宙，像展覽廳中最大幅的四聯畫《星際煙火－璀璨》，他認為並不完全反映他心目中宇宙的「宏觀」模樣。反而走到一幅灰調的畫前，說：「我心目中的宇宙的形態應是這樣子，暗黑而虛空，又在輕薄與厚重間取得平衡，這是我十分喜歡的一幅作品。」

近年除了已經非常成熟的星雲圖，趙旭開始創作像《星趣圖》《星譜》《星盤》等一系列有著新視覺語言的作品，加入大量線條和幾何元素，有一點具象意味。這批作品引起人對外星文明的幻想，又彷彿對地球文明的俯瞰，與過往描畫虛空的主題明顯不同。他表示近年較多時間用於創作，因此是時候在藝術上有點突破，加入一些具象。至於具體對象是什麼，他也沒有明示。這是好的，星辰大海各有幻想，又何必點破？

《漫步星際2019——趙旭藝術展》

日期：2019年1月9日 至 1月28日

時間：週一至週日（上午10:00至下午6:00）

地點：保利香港藝術空間（香港金鐘道88號太古廣場1期7樓）

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