OMEGA陶瓷圈點解與別不同？原來唔止一種專利技術！

陶瓷材質應用在製錶業界已經愈來愈普及，這年頭推出陶瓷圈或陶瓷殼的作品也已經不是什麼新鮮事，不過錶廠就是想要確立自己的特色，這樣在茫茫錶海中被市場挑中的機率才會提高。有關具備陶瓷錶圈的運動錶，OMEGA歐米茄算是經驗老道的品牌，但是你知道嗎，歐米茄的陶瓷錶圈還隱含了一些獨家專利的技術，這技術不只一種，下回若你有機會接觸歐米茄陶瓷圈運動錶，不妨研究看看錶圈上面採用了哪種品牌特色技術，這些技術的除了讓手錶看起來各有特色，它們同時也具備提升手錶品質的用意。

Liquidmetal™液態金屬⁠（世界高級品）

1. Liquidmetal™液態金屬⁠

歐米茄最早在2009年於海馬Planet Ocean系列上發表Liquidmetal™技術，在製作過程中需要把與陶瓷圈對齊的液態金屬⁠板加熱⁠，接著再將金屬板按壓「填入」經過雷射鐫刻後凹孔，品牌會再針對錶面的金屬金行拋光與磨砂處理，由於液態金屬本身比陶瓷柔軟，所以這些拋磨工序只會對液態金屬刻度與時標產生影響，最終能夠使刻度看起來更光亮顯眼。

Ceragold™瓷金（世界商級品）

2. Ceragold™瓷金

Ceragold™瓷金有點像是強化版液態金屬⁠的概念，歐米茄會先在無塵的環境中對雷射鐫刻錶圈進行電鑄處理——先鍍上導電曾再浸泡於金質電解液中48小時，這使得陶瓷錶圈上會形成一層厚厚的18K金，然後一樣就是使用拋光修飾去除那些不需要的金屬部分，此時留下來的就剩下陶瓷圈凹刻刻度裡的純金，摸起來光滑、看起來金光閃閃，賦予陶瓷圈額外的貴氣。

橡膠⁠刻度（世界高級品）

3. 橡膠⁠刻度

至於近年歐米茄又再開發出一種出人意料的錶圈加工技術，先前提到的兩種都是在陶瓷圈上鑲填金屬的技術，但品牌前兩年別開生面率先在海馬Planet Ocean腕錶的下潛計時刻度上導入橡膠材質，歐米茄利用橡膠注射或硫化工藝加以按壓後，把橡膠緊實地注入陶瓷標圈上，如此一來錶圈的下潛計時刻度顏色可以變得更具有彈性，而橡膠呈現的霧面質感也有別於金屬材質，搭配在運動錶身上相當適合。

在這個陶瓷圈橫行的年代，歐米茄嘗試讓陶瓷圈多一點新奇感與話題性，即使諸如前面提到的這些技術對於手錶的保護作用並不明顯有感，但至少佩戴者在觸摸錶圈或是閱讀時間時，能夠很清楚感受到其與普通陶瓷圈的差別，從中也能展現出歐米茄自成一格的製錶創意。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：OMEGA陶瓷圈跟其他品牌不一樣的特色】

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