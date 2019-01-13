Lamborghini Huracán Evo春季開始交車　0-100km/h加速只需2.9秒

Lamborghini藍寶堅尼旗下車系Huracán，2014年3月在瑞士日內瓦車展全球首演，在 2019 年 1 月 7 日正式介紹小改款新車「Huracán Evo」，給予Evolution進化之意。車體淨重達1422kg，動力心臟搭載5.2升V10自然進氣引擎，可輸出640hp最大馬力、61.2kgm最大扭力，極速325km/h，完成0-100km/h加速僅需要2.9秒，比之前進步0.3秒。2019年春季開始交車，美國市場的起價為261,274美元、約台幣805萬。

Lamborghini Huracán Evo極速325km/h，完成0-100km/h加速需要2.9秒（世界高級品）

Huracán外觀造型多處運用了Lamborghini的「Y」字形設計元素，Lamborghini Huracán Evo命名規則不依循老路，外觀倒是與過去Huracan LP 610-4相去無幾，兩相比較，Huracán Evo空力設計將下壓力和整體空氣力學性能提高5倍，車頭正面有全新前保桿、面積更大的進氣閘口，Y 字型翼板呼應燈組。車側導流口位置降低，車尾有重新設計的排氣系統，第三煞車燈上方擾流造型之外，排氣雙尾管位置被上移，各據車牌兩旁，另外也有新的後保桿及下擾流。

車艙內最大的變化是加入一套名為 LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) 的整合式車輛動態系統，並於中控台裝設8.4吋螢幕的多媒體資訊娛樂系統，掌管車內一切舒適、娛樂及資訊所需。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：藍寶堅尼Evolution進化駕到 Lamborghini Huracán Evo完成0-100km/h加速僅2.9秒】

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