【Merlot】早熟鮮嫩果味濃　別名「烏藍色的烏鴉」— 梅鹿

梅鹿（Merlot）是一種廣泛種植於美國、意大利和東歐等世界各區葡萄。它的名字來自奧西坦文「梅鹿」，寓意是年輕的烏鴉，名字的由來也因為葡萄本身漂亮的烏藍色。也有另一種說法說名字由來是因為烏鴉對這種葡萄的青睞。

梅鹿喜歡生長在寒冷的土壤裡，特別是在含鐵量較高的粘土中。當梅鹿遭受類似於霜凍及雨量過多的不良影響時，它薄薄的葡萄皮讓它容易腐爛。而梅鹿的一個明顯特點是它從半熟到完全成熟，有時候只需要幾天時間。

梅鹿葡萄的果粒呈烏藍色，比赤霞珠少了一些藍黑的色調，體小皮薄。相比赤霞珠而言，更為早熟，果肉更甜，果酸更低。 梅鹿釀造的葡萄酒其香氣往往具有櫻桃、草莓以及黑莓的氣息。用單品種梅鹿釀造出來的新鮮型葡萄酒，呈漂亮的深寶石紅帶微紫色，果香濃郁，酒香優雅，酒質柔順，早熟易飲。它主要有著紅黑漿果的香氣（紅櫻桃、草莓、黑櫻桃、黑醋栗、藍莓）、甘草、咖啡、李子乾，陳年過程中還會產生李子乾、灌木叢、雪松和香料的誘人氣息。

（品酒新聞網）

梅鹿之所以受歡迎是因為它早熟、鮮嫩且多產，能夠釀制出美味而柔滑的葡萄酒。果汁顏色澄清透明，香味濃重且酒體呈現出飽滿的紫色。比較典型的口味有甘草和薄荷的混合香氣，櫻桃味，李子味和巧克力味。梅鹿比赤霞珠的單寧支撐感要少許多，水果香與不太濃烈的單寧相結合調和出比較容易入口的葡萄酒。反而陳年的葡萄酒比較濃郁和口味複合。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：陳年葡萄酒一定會貴？ 當中原因為你解答】

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