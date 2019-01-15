【葡萄酒】紅酒保存不當會變醋？教你開瓶後存放小貼士

或許大家都曾遇上過一個情況，那就是沒能喝光買回來的紅酒，剩下一定數量在酒瓶，卻又不知道應如何保存或處理。

當葡萄酒被開過後，質素便會下降。因為和空氣接觸後，它便會慢慢被氧化成葡萄酒醋。葡萄酒變成葡萄酒醋並不是大家所希望看見的事。所以，我們應學會運用一些方法以減少葡萄酒與空氣的接觸。

（品酒新聞網）

首先，開完酒後，就將瓶塞塞回，然後將其存放在18-20度的環境，避免任何劇烈溫度變化。而最好的方法就是放進冰箱，因為低溫能讓氧化過程減慢。若大家希望更好地保存紅酒，也可嘗試購買市面的一些抽真空酒瓶，將空氣從酒瓶中徹底抽出，更好地避免氧化的情況。

最好的方法就是放進冰箱（Gettyimages／視覺中國）

小提示： 1. 別把酒瓶平放，因為這會增加和空氣的接觸面積 2. 特別注意年齡超過8年的紅酒 3. 特別注意有機釀法的紅酒

沒有好好保存紅酒，便只能白白看著紅酒變成紅酒醋。為了能更好地享受我們付出不少金錢所購買的葡萄酒，適當的保存方法是必須的。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：不想酒變醋 如何做得到】

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