【張伯駒文獻展】多次變賣家當救國寶　「高山仰止」展出張氏珍品

近代傳奇收藏家張伯駒，曾收藏李白《上陽台帖》、陸機《平復帖》、杜牧《贈張好好詩卷》、范仲淹《道服贊卷》等國寶級書畫作。張氏眼光獨到，精於鑑別，曾數次變賣家當以拯救文物。晚年更將大部份珍藏捐予北京故宮，認為所藏何須留之身旁，捐予國家使之「永存吾土，世傳有緒」反而更好。 北京清華大學藝術博物館「高山仰止 - 張伯駒、潘素伉儷藝術文獻展」，正為紀念這位愛國收藏家120年誕辰而設。本展展示張氏伉儷多張書畫作品及書信文稿，讓大家了解他們收藏家以外一面。

張伯駒詩文俱絕，書畫自成一家。所謂「字如其人」，其獨創書風「鳥羽體」，如同本人般飄逸出塵，不落俗套。展品《調寄平韻滿江紅》，正是以「鳥羽體」所書，帖上詞文亦為張氏所作，大家可以透過此作一窺其字其人。張氏繪畫多涉花鳥木石，尤喜梅蘭竹菊四君子，常借畫喻己，抒發胸臆。本展《風蕙》所繪既是張伯駒心中蘭花，亦是張氏化身。畫中蘭花雖為強風所襲，仍自高昂未肯低頭，如同畫家一樣風骨錚錚，孤高自潔。

除張伯駒書畫作外，亦有展示其妻潘素之畫作，包括青綠山水作《大嶺秋色》及水墨山水《勞山觀音潮》。潘素曾為吉林藝術學院教授，尤擅繪畫山水。另外亦有師友書函三十多件，當中包括傅增湘及張大千等民國名人手蹟。

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