【糖廠街市集】必試　亞洲最佳女廚師May Chow打造植物肉刈包

太古坊聯同Honestly Green舉辦的糖廠街市集又來了。繼11月的咖啡節，12月的白色聖誕，在1月以養生有營為主題，一連四個星期日舉行。有意去市集的朋友，必定要留意由榮獲亞佳女廚師、Little Bao主理人May Chow打造的植物肉刈包「Impossible Bao」！

近年，素食已經成一股不可忽視的潮流，甚至席捲高級餐飲界。踏入2019年，我們見到曾出言不遜嘲弄素食者的Gordon Ramsay，為響應一月的素食運Veganuary， 而為旗下倫敦餐廳設計素食餐單。原來英國的素食人口近年已增長五倍。

在近年的素食趨勢中，其中一個話題是植物肉！比起坊間的素肉，植物肉更加接近肉類的真味。因為，植物肉的構成元素主要有植物蛋白和植物血紅蛋白，尤以後者最為重要。這是植物肉能夠模仿真肉的成素。植物血紅蛋白主要由豆類纖維中抽取。當血紅素遇上糖分和氨基酸，就能帶出肉類的鮮味、焦糖化的效果和類似的顏色！

其中一間著名的植物肉生產商Impossible Foods，就得到不少大廚的支持和採用。2016年，David Chang首次使用其出品，並製成Impossible burger，在餐廳Momofuku Nishi中推出。及後，Michael Symon亦跟隨其後。至於本地先行者，計有前文華東方的主廚Uwe Opocensky主理的Beef & Liberty，以及今次的主角May Chow。

May Chow可謂近年最炙手可熱的廚師，榮獲《亞洲50最佳餐廳》的亞洲最女廚師殊榮。May Chow主理餐廳有Little Bao，以及中菜Bistro Happy Paradise，都有用上Impossible Foods的植物肉。前者主打新派刈包，已經是不時潮人Foodies必到的餐廳。今次她名正言順地將Impossible Burger 改為 Impossible Bao，再配上「嫲嫲辣辣」四川風味薯條。

請注意，May將會在本星期日現身！

另外一道用了植物肉烹調的菜式，就是由型格現代中菜餐廳莊館John Anthony出品的「迷你獅子頭」！有人或許未必熟悉莊館，但提到同集團的卅二公館，就知道來頭並不惹小。莊館行政總廚周世韜出身自囍宴、胡同，亦會於1月20及27日駐場。

糖廠街市集尚有多個健康及可持續發展的綠色飲食單位，推廣環保綠色飲食習慣及解決糧食短缺的理念；從有機蔬果食材，到泡茶、Smoothies，應有盡有，盡得一逛。