【SIHH2019】名士Baumatic萬年曆機芯大躍進　只差一點便完美……

SIHH 2019今日開幕，其中Baume & Mercier（名士錶）以Clifton Baumatic Perpetual Calendar打頭陣。從外表看來，你或會覺得它與 2016 年推出的萬年曆錶款分別不大，但實則上卻有着重大的改變！

Baume & Mercier萬年曆錶的新舊對照，2019年款最大分別為採用了Baumatic自家製萬年曆機芯，以及改為大三針設計。（Baume & Mercier）

Baumatic是名士錶推出的自家機芯系列，去年初登大舞台，首推的BM12-1975A屬簡約大三針自動上鏈錶款，規格質素甚高，配備矽質擒縱系統（包括矽製游絲、擒縱叉及擒縱輪），機芯的精準度及抗磁力高，每天走時誤差達到-4/+6秒的天文台級標準，也可抵禦1,500高斯的磁場，加上長達5天的動力儲存，各方面都超越日常機械腕錶的要求。

（除名士以外，還有哪款錶採用Baumatic機芯？按這裏找答案）

它現在內置的是Baumatic自家機芯。事隔一年，Baumatic 已由基礎款直接走到萬年曆了。

今年SIHH新推出的Baumatic BM13-1975AC-1萬年曆機芯就是建基於這規格之上，加入了萬年曆模組，（編按：舊款採用VMF5401機芯，新款的Baumatic自家製機芯一樣能自動調校日子，於2100年3月1日之前也毋須再作人手調校。）

SIHH 2019: Baume & Mercier推出全新Clifton Baumatic Perpetual Calendar，首次採用自家製萬年曆機芯。（Baume & Mercier）

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表背配有藍寶石水晶透視窗，顯示了機芯模樣，可見到經魚鱗紋綴飾的夾板及以日內瓦波紋裝飾的鏤空上條陀。只是，作為一枚萬年曆機芯，我建議品牌就機芯裝飾再多花一點心思……

Baume & Mercier萬年曆錶新舊對照，翻轉兩款的錶底，你覺得哪一款較精彩？（Baume & Mercier）

【本文獲「中文版A Blog to Watch」授權節錄轉載

全文刊於：Baume & Mercier Clifton Baumatic Perpetual Calendar】