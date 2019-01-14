【SIHH2019】Panerai衝擊帆船賽　Luna Rossa布紋錶面原來是……

SIHH 2019進行中，Panerai正式宣佈成為Luna Rossa帆船隊的官方贊助品牌，並將推出全新Submersible Luna Rossa腕表（PAM01039）。Luna Rossa船隊的成員在即將舉行的美洲盃世界系列賽中，佩戴這新款腕錶作賽。

Panerai與Luna Rossa帆船隊合作，推出PAM01039，帆布面與碳纖殼十分匹配。（Panerai）

以帆船為主題的Submersible Luna Rossa，錶殼所用的不是一般碳纖維物料，而是Panerai 專利的Carbotech。Carbotech是以碳纖維為基礎的複合材料，經由高溫把多層碳纖維薄片壓縮製成，呈現出不規則的霧黑色紋理，而每枚Carbotech腕錶的紋理都不相同。

除了47mm的錶殼，這錶的單向旋轉錶圈及錶冠護橋裝置均以Carbotech製成，底蓋則採用了黑色鈦金屬，蓋上刻有 Luna Rossa 標誌及 AC75 帆船圖案，還加入36TH AMERICA’S CUP字樣。

Panerai在SIHH 2019推出全新Submersible Luna Rossa。（Panerai）

全枚最貼題的是錶面，是新錶的另一大亮點。Panerai以Luna Rossa船隊所用的船帆造其表盤，灰黑色的表面還清楚看到帆布紋理，錶盤上配白色夜光小時刻度和圓點，鏤空指針同樣塗有夜光塗層，確保在任何光度下也可清楚顯時。

Panerai在SIHH 2019推出全新Submersible Luna Rossa。（Panerai）

Submersible Luna Rossa搭載P.9010/GMT自動上鏈機芯，由雙發條鼓提供3天動力儲存，配黑色防水橡膠表帶和磨砂鈦金屬表扣。事實上，Carbotech、鈦金屬、橡膠及表盤所用的帆船帆布均屬輕質物料，它們能為腕表帶來無比輕盈的質感，這對帆船賽選手而言十分重要。這錶定價$163,500港元，而它並非限量版本，這倒令人意外。

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全文刊於：Panerai Submersible Luna Rossa】