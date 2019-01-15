【SIHH2019】揭開LANGE 1底蓋　回看朗格的四分一世紀歷史

雖然今年SIHH中，A. Lange & Sohne（格朗）為LANGE 1這錶款推出25周年紀念版，但這德國腕錶品牌的歷史絕不止四分一世紀。打開新錶的底蓋，看到的是……

格朗Lange 1 "25 anniversary"（A. Lange & Sohne）

嚴格來說，格朗於1990年正式重投現代鐘錶巿場，但它的故事其實可追溯至東西德合併之前，甚至19世紀的格拉蘇蒂。太久遠歷史留待大家自己發掘，既然今年是A. Lange & Sohne推出LANGE 1的四分一世紀紀念，SIHH中這枚特別版也值得研究一下。

格朗Lange 1 "25 anniversary"（A. Lange & Sohne）

1994年，即格朗重新起步後幾年，他們一口氣推出了4款腕錶，當中包括這款LANGE 1，它那「偏心」的錶盤設計已惹人注目，而直至25年後的今天，無論LANGE 1怎樣更新，或加入兩地時間，或加入月相顯示，如Grand Lange 1、Lange 1 Time Zone和Lange 1 Moon Phase等不同型號，但基本設計也沒有改變。

格朗Lange 1 "25 anniversary"（A. Lange & Sohne）

SIHH 2019推出的25周年紀念版LANGE 1 “25th Anniversary”是限量款式，只造250枚，錶殼為18K白金，錶面的編排則維持一貫LANGE 1的設計，但加入了一些特色，包括藍鋼指針，羅馬數字、刻度和日期也全為藍色，再配刻有坑紋的時分錶盤和小秒針錶盤。

（A. Lange & Sohne）

25周年版最特別的是底蓋，上揭式設計，刻有1873年朗格總部圖案，還有25 JAHRE（德語「25年」的意思）字樣。揭開底蓋，可看到以藍色線條點綴、手工雕刻上「25」字樣的擺輪夾板，而LANGE 1最標誌的擺輪游絲、3/4德國銀夾板，以及鵝頸形微調結構，全部仍然清晰可見。

3/4銀夾板、鵝頸式微調結構，還有不對稱的錶面設計，同樣來自格拉蘇蒂的另一品牌Galshutte Original也有類似元素，有錶匠推介它是瑞士錶以外值得收藏的錶款：