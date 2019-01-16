【SIHH2019】IWC携噴火戰機參展　RD暗示結合林寶堅尼出新錶

由於大環境其實沒很妙，連帶影響到錶展狀況。許多品牌離開BASELWORLD，轉投SIHH，但也有因為各種理由離開的SIHH的。好去好散本就人生，但在這類事情變得密集時，又傳出明年兩個展又要重新越走越近，而鐵了心離開的SWATCH集團則會在蘇黎世為經銷商舉辦特展等消息，不覺得整個狀況突然非常有趣起來？喜歡陰謀論，熱愛八卦的人，在這樣的狀況下，一定樂呵呵想等著什麼事情發生。

2019第二十九屆的SIHH選在一月十四至十七日舉辦，這次集結近40個集團與獨立品牌。（iWatcHome 城邦國際名表）

而我們終於在一月十三號，錶展正式開始前一天的傍晚進入了SIHH會場，以某種混合積極與消極的態度，拒絕大會資訊不完整，而意圖「酌收」的一百瑞郎入場費。不過抱怨不是我們的風格，這事就不說了。

錶展還沒正式開始，有些櫥窗錶款也還未完全上架，但品牌的Booth大至佈置完成。而我向來認為除了錶之外，BASELWORLD與SIHH另一精采處，還有各品牌對於建築、室內裝潢的狂想。所以這篇不講錶，我們先假裝忘掉沒看過Pre-SIHH的錶款資訊（就是這幾天站長報告上會一直出現的主題），直接透過Booth的裝潢，來猜測一下品牌今年方向好了。

首先是第一次參加的雅典錶ULYSSE NARDIN，入口就看到一條齒輪大鯊魚，還有吊掛一個有著X圖騰的巨大鯊魚籠，這跟X戰警無關，而是暗示今年品牌主力的Freak X，以及重新定位之後要有如同鯊魚班勇於攻城掠地的新形象（但話說，記得曾在某個動物頻道上看過，說鯊魚是很害羞的動物）。

雅典的鯊魚，代表他們無所畏懼的精神。（iWatcHome 城邦國際名表）

同樣是跳槽來的愛馬仕HERMES，當然無法展現他們在BASELWORLD時的高度藝術化建築，但Booth還是呈現出現代藝術的風格，一顆大黑球高懸入口。

先不管首先想到了殺戮城市中的神秘黑球，也想來是沒算過風水，但無所謂，重點是這枚黑球的存在意義，是否有點像是被遮擋住的月相？

愛馬仕的黑球帶些現代藝術風味，有點禪意。（iWatcHome 城邦國際名表）

再來是萬國錶IWC，一眼便知，今年是飛行年。因為會場中間就擺著一台完整的噴火戰機！所以不只是飛行年，還說明品牌今年的脈絡會與噴火戰機心手相連！

但既然都講這份上了，多說一點好了，其實他們將在2019年展開，名為「銀焰掠空—最長的飛行」的環球飛行計劃，將駕駛歷史意義的噴火戰機繞行世界。即便是全盛時期，人家噴火戰機也沒這樣飛過啊，可見今年噴火戰機可是背負了IWC的滿滿期待啊！

IWC直接搬了噴火戰機來，不知道是不是今年要飛去環球的那架？（iWatcHome 城邦國際名表）

沒有那麼誇張拉一台飛機，但一樣誇張的是羅杰杜彼ROGER DUBUIS，直接拉了一台LAMBORGHINI新款的SC 18 Alston跑車來，理由當然不用多說，一定是這次錶款主軸都會掛在與這品牌與這架車的連結上。但因為過兩天稿子會提到，所也先不提所延伸出的錶款Excalibur One-off是RD、LAMBORGHINI還有先前合作過的Pirelli三方合作的成果。

RD現場開進一台LAMBORGHINI新款的SC 18 Alston跑車，直接讓人可以直接對照錶款與車款的設計連結。（iWatcHome 城邦國際名表）

此外朗格照例是今年主力錶款的放大版，直接鎮壓全場。積家JEAGER-LECOULTRE搬了座森林進場，而宣佈明年將要離開的愛彼AUDEMARS PIGUET則全力鋪成新作Code 11:59，呈現前衛風範。同樣是明年要撤的RICHARD MILLE則大走可愛配色，與過往印象大相逕庭，著實讓人好奇。但我下定決心要賣關子，錶款什麼的，就下次說吧。

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