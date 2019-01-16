【SIHH2019】Jaeger-LeCoultre大師回朝！全場最複雜球型陀飛輪錶

陀飛輪、三問報時與萬年曆是機械錶的3種複雜功能，Jaeger-LeCoultre（積家）在今年SIHH發表的第5代 Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel就同時具備這3種功能，正式回歸超複雜機芯行列。

積家於SIHH 2019推出第5代「球型陀飛輪」Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel超複雜腕錶。（Jaeger-LeCoultre）

Jaeger-LeCoultre（積家）在今年SIHH發表了第5代Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel，同時備有三問報時及萬年曆功能，是Gyrotourbillon系列中最複雜的一款。此外，Jaeger-LeCoultre把其球形陀飛輪系統縮小，令這枚超複雜、多功能的腕錶，可維持43mm直徑的錶殼內。

Jaeger-LeCoultre在2004年推出首款「球型陀飛輪」（Gyrotourbillon）腕表Master Gyrotourbillon 1，所謂Gyrotourbillon其實是一個雙軸陀飛輪系統，外觀看來像是一個球體，轉動起來特別好看。

積家的第5代「球型陀飛輪」，體積比前作縮小，令Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel可在43mm直徑錶殼內同時容納三大複雜功能。（Jaeger-LeCoultre）

其後品牌續推出了 Reverso Gyrotourbillon 2（2008年）、Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee（2013年）和Reverso Tribute Gyrotourbillon（2016年），除2004年的第一款備有萬年曆顯示外，其後3款都沒有配備複雜功能：例如Gyrotourbillon 2只配備24小時及動力儲存顯示；Gyrotourbillon 3則有計時功能及日夜顯示；而Gyrotourbillon 4就可顯示第二時區。相比之下，今年剛於SIHH發表的第5代Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel，實在複雜得多！

積家於SIHH 2019推出第5代「球型陀飛輪」Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel超複雜腕錶。（Jaeger-LeCoultre）

首先，Jaeger-LeCoultre重新設計了Gyrotourbillon系統，體積縮小了，置放在錶面6時位置。其次，它備萬年曆顯示，懂得分辨大小月份及閏年，自動跳換至正確日期。而這萬年歷還有一個獨特之處，就是其可以往前或後調校而不會損害機芯結構，比一般只可單向調校的萬年曆方便。

積家於SIHH 2019推出第5代「球型陀飛輪」Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel超複雜腕錶。（Jaeger-LeCoultre）

除了球型陀飛輪，三問系統也同樣可於錶面上欣賞得到，藍色音簧圍繞錶面兩邊。共有四個音錘負責鎬響，編成兩個一組分別置於左右，系統的鉸鏈和彈簧經特別設計，可強而有力且快速地敲擊音簧，加上「靜音時距縮減」系統，即使未有刻鐘要報，也可接續敲出分鐘，連貫奏響西敏寺鐘的報時樂音。

還是覺得太複雜？廠方有短片拆散給你看，順道聽聽它的西敏寺報時鐘聲：

【本文獲「中文版A Blog to Watch」授權節錄轉載

全文刊於：Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel】