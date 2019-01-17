20年Supreme滑板全齊　世上唯一完整收藏　拍賣價料近千萬港元！

今天，Supreme一字已成金章，任何產品只要印上這logo，都是潮流保證。可是真正Supreme迷都知道它出自街頭的血脈，就算你擁有一間Supreme屋、Supreme跑車……始終踩着一塊Supreme滑板在街頭飛馳，才是最Supreme的事。 史上最齊的Supreme滑板收藏正在紐約公開展覽，由1998年至2018年20年間Supreme推出的所有滑板共248款，全部一款不缺，是世上唯一齊全的收藏，現於蘇富比網上拍賣，估價達80至120萬美元（約628至941萬港元）。

我的收藏包含二十年以來所有曾推出的Supreme滑板。 Ryan Fuller

Supreme收藏家Ryan Fuller

這批藏品由著名Supreme收藏家Ryan Fuller擁有，自2005年Supreme登陸洛杉磯開始，他就對這品牌相當關注。

「初時我嘗試忍手，」Ryan說，「因為我知道自己一旦開始了，就要全部收集下來。」積銳三年，直至2008年，他正式開始其第一件Supreme滑板收藏，自此沒有停下過腳步。

全248塊總覽：

「這有點像競賽，我知道還有其餘幾個收藏家嘗試完成整套收藏，所以我一完成了，就想擺上去向世界展示。」

從2008至2018，他花了10年時間完成這套Supreme滑板收藏，當中珍寶絕對不少，像是極罕的2000年版LV Monogram Decks、限量150塊之上還有KAWS親筆簽名的KAWS Box Logo Decks。但他對於收藏的態度卻與常人不同，在終於完成收藏後，就決定擺上拍賣出售。「我想將它交給其他人，去繼續這項收藏，在此之上建立更多東西。」

如果說Supreme真正價值在哪，就是它的強調性，它猶如一枚認證紅章，更如一面流行文化的鏡子，反映出時代的珍寶。

因此，最能體現出Supreme精神的無疑是它的滑板，排列起來，簡直是流行文化寶鑑。Supreme亦與不少重要當代藝術家合作，包括Jeff Koons、George Condo、村上隆、KAWS等，遊走於主流文化和次文化之間，你不得不佩服這品牌的境界。

Jeff Koons Decks, 2008, Set of Three

Monogram Decks, 2000, Set of Three ／ Louis Vuitton Boite Skateboard Trunk, 2017, (Trunk, Deck, LV Tool Kit, Trucks, Wheels, and Shoulder Strap)

Last Supper Decks, 2002, Set of Six

George Condo Decks, 2010, Set of three

+ 4 + 3 + 2

這批收藏將於蘇富比網上拍賣，即日至1月25日，截至香港時間1月16號晚為止，已有一組50萬美元競投。蘇富比估計，這批滑板的價值最終可達80至120萬美元，即約628至941萬港元。

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