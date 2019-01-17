20年Supreme滑板全齊　世上唯一完整收藏　拍賣價料近千萬港元！

今天，Supreme一字已成金章，任何產品只要印上這logo，都是潮流保證。可是真正Supreme迷都知道它出自街頭的血脈，就算你擁有一間Supreme屋、Supreme跑車……始終踩着一塊Supreme滑板在街頭飛馳，才是最Supreme的事。
史上最齊的Supreme滑板收藏正在紐約公開展覽，由1998年至2018年20年間Supreme推出的所有滑板共248款，全部一款不缺，是世上唯一齊全的收藏，現於蘇富比網上拍賣，估價達80至120萬美元（約628至941萬港元）。
我的收藏包含二十年以來所有曾推出的Supreme滑板。
Supreme收藏家Ryan Fuller
這批藏品由著名Supreme收藏家Ryan Fuller擁有，自2005年Supreme登陸洛杉磯開始，他就對這品牌相當關注。
「初時我嘗試忍手，」Ryan說，「因為我知道自己一旦開始了，就要全部收集下來。」積銳三年，直至2008年，他正式開始其第一件Supreme滑板收藏，自此沒有停下過腳步。
全248塊總覽：
「這有點像競賽，我知道還有其餘幾個收藏家嘗試完成整套收藏，所以我一完成了，就想擺上去向世界展示。」
從2008至2018，他花了10年時間完成這套Supreme滑板收藏，當中珍寶絕對不少，像是極罕的2000年版LV Monogram Decks、限量150塊之上還有KAWS親筆簽名的KAWS Box Logo Decks。但他對於收藏的態度卻與常人不同，在終於完成收藏後，就決定擺上拍賣出售。「我想將它交給其他人，去繼續這項收藏，在此之上建立更多東西。」
如果說Supreme真正價值在哪，就是它的強調性，它猶如一枚認證紅章，更如一面流行文化的鏡子，反映出時代的珍寶。
因此，最能體現出Supreme精神的無疑是它的滑板，排列起來，簡直是流行文化寶鑑。Supreme亦與不少重要當代藝術家合作，包括Jeff Koons、George Condo、村上隆、KAWS等，遊走於主流文化和次文化之間，你不得不佩服這品牌的境界。
Jeff Koons Decks, 2008, Set of Three
Monogram Decks, 2000, Set of Three ／ Louis Vuitton Boite Skateboard Trunk, 2017, (Trunk, Deck, LV Tool Kit, Trucks, Wheels, and Shoulder Strap)
Last Supper Decks, 2002, Set of Six
George Condo Decks, 2010, Set of three
這批收藏將於蘇富比網上拍賣，即日至1月25日，截至香港時間1月16號晚為止，已有一組50萬美元競投。蘇富比估計，這批滑板的價值最終可達80至120萬美元，即約628至941萬港元。
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