台北新開業牛扒店Smith & Wollensky　股神巴菲特最愛

談到Steakhouse代表，不少人會想起紐約布魯克林的Peter Luger。如果到訪曼克頓，則不能錯過Smith & Wollensky。不過，身處台北的牛魔王再不用遠赴美國才能嚐到美味的乾式熟成牛。

Smith & Wollensky 來頭不少。該店創立於1977年，曾被紐約時報食評人Ruth Reichl評為：「A steakhouse to end all arguments」。這間牛排店以頂級的食物質素吸了不少名人明星，其中包括了深諳價值投資法的股神巴菲特。他每年的慈善籌款午餐都會在紐約的Smith & Wollensky舉辦。

Smith & Wollensky 位於台北信義區的微風南山，為亞洲第一間分店，其他分店分別座落於紐約、波士頓、芝加哥、拉斯維加斯，以及英國倫敦。微風南山優質餐廳立林，例如有日本鐵板燒界代表Ukai亭，其銀座總點為日本首相安倍晉三邀請美國總統特朗普晚飯地點。

近年，台北的牛扒店競爭劇烈。同類型的店舖計有Ruths Chris茹絲葵、LAWRAYS勞瑞斯、Mortons莫爾頓等牛排店；更不要忘記，本地代表有由鄧有癸主理的牛排教父及其副線品牌Muchoyaki。

Smith & Wollensky 今次加入戰團，將面臨激烈競爭。不過，據稱一、二月的訂座已接近九成。這個現象一方面證明台北的牛魔王食客不少，絕對有經營空間，另一方面也證明了Smith & Wollensky 這個招牌，本身已經有一定的叫座力。

Smith & Wollensky 主打的自然是美式的乾式熟成牛扒，供應頂級USDA Prime，僅佔全美牛肉2.9%。而且牛肉來自獨家簽約牧場Double R Ranch，全部經過挑選。

再者，店舖秉承多年經驗，牛扒經過4週乾式熟成方法，在高溫烹煮下釋放肉類的油花和肉香，肉質嫩滑但肉味濃郁。前述的「牛排教父」鄧有癸就曾往紐約和芝加哥的Smith & Wollensky取經。

而且，台北分店比起其他分店，更擁有一份高臨下的氣勢和景觀，為該品牌暫時唯一高空景觀餐廳。而在芸芸的台北牛扒店中，也只有在Smith & Wollensky 和 Mortons 才有如此享受。