摔不破的陶瓷珠寶　陳世英Wallace Chan《平行宇宙》作品大觀園

這個世上，有什麼物料既矜貴，又不怕摔破的呢？

鑽石？黃金？從今以後，應該要加上一項：世英陶瓷。

陳世英（Wallace Chan）不只是個珠寶藝術家、雕刻家、設計師，而且是個發明家。在創作各種珠寶、寶石的過程中，長時間研發各種專利技術，驚世駭俗，讓世界為之耳目一新。在世英切割法（Wallace Cut）、《真空妙有》等技術之後，Wallace去年發表了一種摔不破的專利陶瓷製作技術「世英陶瓷」（Wallace Porcelain）。

宇宙新生：戒指。藍寶石3顆12.713克拉、海藍寶石、鑽石、藍寶石、世英陶瓷及鈦金屬。

不過，在繁複的技術工藝背後，埋藏著一個天真、簡單的初衷：原來，Wallace五歲時，曾因打破了家中大人用的瓷羹而被責罰。因為當時家貧，Wallace和姐姐弟弟只能只能用膠羹。陶瓷毋寧是是奢侈品：

我們的記憶，是我們最偉大的材料。陶瓷湯匙和碗是只有成年人才能用的奢侈品。我渴望觸摸它，感受它。

不過，這次失敗的經驗，卻開啟了他的辯證思維：

當一件物件被打破了，它是否就失敗了？當一個夢被中途放棄了，它是否就失敗了？失敗在我眼中，蘊含無限的機遇和可能。

陶瓷迷倒了Wallace，他認為其光澤歷久彌新；也同樣迷倒了歷代中西方的有識之士。陶瓷承載著深刻文化意義。眾所周知，「China」一語雙關。瓷器曾經代表著中國。但是，為了改變其易破的屬性，Wallace 棄用傳統的陶瓷物料，自己重新研發。他在陶土內加入不同的金屬和其他物料，並以起過攝氏1600度燒製。當然，要掌握不同成份的熔點絕不簡單，此亦是工夫所在。

不過，陶瓷作為珠寶物料稍欠彈性，經燒製後無法無法改易。所以，Wallace就沿用了其研發多年的鈦金屬作骨架，再以榫卯技術將陶瓷鑲嵌於其上。

要欣賞Wallace最新的作品，由即日起至1月25日，佳士得香港將呈獻《SHAPESHIFTER ── 陳世英平行宇宙個展》，公開展出國際知名珠寶創作者及創新者陳世英超過80件獨特非凡的珍稀作品。是次展覽融匯多元文化、精湛工藝與無比創意，帶領觀賞者飛越時空，回顧陳世英45年來的奇妙旅程，欣賞他的當代雕塑、珠寶藝術及創新作品，包括備受推崇的世英切割、鈦金屬工藝、翡翠切割潤光專利技術、石鑲石工藝、真空妙有及世英陶瓷。