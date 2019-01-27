WhatsApp創辦人Jan Koumy割愛　放售十部珍罕保時捷不是為錢？

WhatsApp創辦人Jan Koum熱愛收藏汽車，近日他卻決定放售十部珍藏保時捷（Porsche），原因是收藏品太多，沒有時間和空間打理。這幸福的煩惱教人羨慕又妒忌。雖然大家使用WhatsApp大多不用付費，但Facebook約5年前以天價190億美元（約HK$1,480億；NT$5,730億）收購WhatsApp。加上去年Koum放售手上所有WhatsApp股份，他有多富貴，相信大家不用懷疑。

金錢或許買得到很多珍罕名車，卻買不到時間。Koum坦言：「如果我有無限時間，車庫又可以無限擴建，我絕對不會賣。」相信Koum今次決定賣掉十輛珍藏，也十分不捨。他形容，手上的珍罕保時捷，生來就是要在道路或賽道上飛馳。奈何時間不夠，所以選擇交予拍賣行，為它們找新主人，將來好好享受駕駛它們的樂趣。

Koum是保時捷的忠實粉絲，收藏的保時捷每輛也是產量較少的特別版本。大部分行駛哩數極少，可見Koum果真沒有時間駕駛它們。十輛上拍的保時捷以911系列為主，其中三部來自90年代氣冷引擎年代的964和993，相信最吸引眼球。以下為大家簡單介紹。

Jan Koum珍藏保時捷

1） 1992 964 Carrea RS

廠方僅製作了1,910部輕量化RS版本，此為其中之一。特別訂製鮮黃色車身。

1992 964 Carrea RS（The Value）

2） 1993 964 Carrera RS 3.8

有964終極版本之稱，廠方僅製作55部，車身顏色速度黃（Speed Yellow）僅得12部。

1993 964 Carrera RS 3.8（The Value）

3） 1995 993 Carrera RS 3.8

最後一款採用氣冷引擎的Carrera RS，車身顏色速度黃（Speed Yellow）。

1995 993 Carrera RS 3.8（The Value）

4） 2008 997 GT3 RS 3.6

具備RS Green綠色車身的北美版本，僅得53部，此為其中之一，行駛哩數約12,000哩。

2008 997 GT3 RS 3.6（The Value）

5） 2010 997 GT3 RS 3.8

配備碳陶瓷煞車碟，灰黑色車身配上紅色車花及輪圈，廠方宣傳此車時亦採用此顏色配搭。

2010 997 GT3 RS 3.8（The Value）

6） 2011 997 GT3 RS 4.0

被喻為同期911的終極進化版，僅得600部，只得158部為北美版本。這是當中唯一一部配備碳陶瓷煞車碟，黑紅雙色內籠。行駛哩數少於150哩。

2011 997 GT3 RS 4.0（The Value）

7） 2011 997 GT2 RS

廠方共製作500部997 GT2 RS，僅142部供北美市場，此為其中之一。加配了碳纖維擋泥板。行駛哩數不足500哩。

2011 997 GT2 RS（The Value）

8） 2016 911 R

廠方僅製作了991部911 R，加配碳纖維桶座、輕飛輪等輕量化零件。全車仍處於原裝新車狀態，車窗的貼紙仍未撕走。

2016 911 R（The Value）

9） 2016 Cayman GT4

加配碳陶瓷煞車碟、碳纖維桶座、輕量化電池，更拆除了收音機，增加輕量化之效。行駛哩數少於500哩。

2016 Cayman GT4（The Value）

10） 2015 918 Spyder

加配了Weissach套件的混能超跑918，全美國僅得162部。只得7部Weissach 918採用電鍍藍色車身，此車之前從未轉手。

2015 918 Spyder（The Value）

行方特地製作短片，供車迷們興奮一下。

拍賣行：Gooding & Company 場次：The Amelia Island Auction 地點：美國佛羅里達州 拍賣日期：2019/3/8

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