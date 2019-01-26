【鑽石戒指】世界最貴的四枚鑽戒　其中三隻竟然是它？！

鑽戒的魅力應該是沒有人可以抗拒的了，擁有一顆屬於自己的完美鑽戒，應該是許多女人的夢想之一，鑲嵌於中央的主石更是熠熠生揮，光彩奪目，總是讓人捨不得將目光移開。而在拍賣會的歷史上，也出現過許多讓人驚艷不已的完美鑽戒，拍賣出去的價格也讓人嘖嘖稱奇。今天將藉由此篇報導，看看世界上最昂貴的鑽石戒指究竟是哪幾枚。

（世界高級品）

1.奧本海默之藍

這顆史上最大的藍鑽，重達14.62克拉的藍鑽石於佳士得拍賣會上以5770萬美金成功落槌。名為奧本海默之藍的藍鑽，其名字源自已故的收藏家菲利普奧本海默。此外，菲利普奧本海默生前也是來自世上最具影響力的鑽石家族之一。而這枚奧本海默之藍鑽戒則是菲利普奧本海默送給妻子的禮物。 以祖母綠切割而成的奧本海默之藍，有著完美的飽和度和清晰度，被評為艷彩藍色(Fancy Vivid Blue)，是藍鑽中的最高等級。

奧本海默之藍（世界高級品）

2.格拉夫粉紅鑽

這顆來自格拉夫傳奇名鑽系列的格拉夫粉紅鑽，重達23.88克拉，採用長方階梯式切割，切角渾圓有致，粉紅色澤令人一見傾心，幾乎是世界上最動人的內裡無瑕艷彩粉紅鑽石。而這顆粉紅鑽在2010年被勞倫斯，格拉夫以4,620萬美元買下。之後經過格拉夫的資深切割工匠們在不破壞鑽石完美對稱的前提下，以先進的科技清除瑕疵。最終打磨出更具鮮豔色澤，也更臻完美的粉紅鑽。

格拉夫粉紅鑽（世界高級品）

3.庫里南之夢

這顆庫里南之夢來自南非庫里南礦山所發現的122.52克拉藍鑽石，之後這顆偌大藍鑽以精湛的工藝被切割成了四顆特別大的鑽石。其中一顆也是最大的一顆正是這個庫里南之夢。重達24.18克拉，且擁著完美矩形切割的它，是拍賣史上有史以來最大的藍鑽，最終於佳士得拍賣會上以2530萬美元成功落槌。庫里南之夢鑽被GIA歸類為等級IIB，而能被歸類為IIB等級的鑽石十分罕見稀有，挖掘出一百顆鑽石都很難有一顆這樣的藍鑽，幾乎可說是少於百分之一的機率。

庫里南之夢（世界高級品）

4.天空藍鑽

以1710萬美元落錘賣出的天空藍鑽重達8.01克拉，同樣被評為艷彩藍色(Fancy Vivid Blue)等級。這顆藍鑽採用方形階梯式切割，鑲嵌於卡地亞設計的Art Deco戒指中央。細看這枚天空之藍鑽戒，湛藍中略帶輕微的灰色色調宛若天空的顏色，因此才有了一個如此美麗的名字。此外，透過Art Deco風格的襯托，藍鑽兩端的幾何階梯線條延伸至整枚鑽戒，並以夾鑲的方式讓這顆藍鑽如同懸空於指間，同時也讓更多光線進入鑽石，使之更為明亮動人。

天空藍鑽（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：拍賣會天價賣出 揭露世界最貴鑽戒】