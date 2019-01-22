【葡萄酒】切忌將喜好與收藏混為一談！投資葡萄酒的七大注意點

像私家車和藝術品一樣，葡萄酒因其有可查的歷史、可考究的年份以及不同國家所劃分的不同分級制，因而具備了很高的收藏價值。究竟收藏葡萄酒要從何做起呢？今次會說明葡萄酒收藏的七個要訣。

１）保證充足的資金

如果你決定好要投資葡萄酒的話，就一定要選擇安全系數高、酒品資料證明齊全的葡萄酒。另外，你還需要為葡萄酒提供一個環境適宜的倉庫。由此可見，收藏葡萄酒的花費可能會比想像中多，所以開始收藏前一定要考慮清楚。

保證充足的資金（Gettyimages／視覺中國）

2）投資一個有價值的地下酒窖

葡萄酒，尤其是陳年的葡萄酒，需要精心的照顧。葡萄酒要被儲存在陰涼、潮濕的環境中（濕度約70%，溫度約18℃）。如果你計劃買下一個酒窖的話，就必須要考慮到上述這些條件。可是，如果你想把葡萄酒儲存在家裡的話，太高的濕度可能會導致細菌產生，所以酒窖最好是獨立的，安全和性能都能得到保證。如果你覺得準備酒窖太麻煩了，那麼你也可以為你的葡萄酒準備一個較好的儲酒設備（如：恆溫酒櫃）。

投資一個有價值的地下酒窖（Gettyimages／視覺中國）

3）保存名酒的所有文件資料

購買收據正本、拍賣文件正本、出售者的名片，甚至所有與葡萄酒有關的一切都需要保存。除此之外，你需要寫一個詳細的描述，包括任何能夠體現出你的葡萄酒價值的訊息。將這些資料整理之後放在安全的地方，並編好目錄以便查核。其實，這些因素對於所有的收藏品，尤其對葡萄酒收藏來說，都是極重要的。

保存名酒的所有文件資料（Gettyimages／視覺中國）

4）評估葡萄酒的市場價值

時刻留意你手中的葡萄酒，瞭解它的品質會達到頂峰的時候，以用來確認是哪些因素造就了葡萄酒的年齡。

評估葡萄酒的市場價值（Gettyimages／視覺中國）

5）不要隨便晃動葡萄酒

不要隨便晃動葡萄酒，因為葡萄酒非常脆弱。另外，盡量避免進行海上運輸。如果最近得到一瓶陳年的葡萄酒，品嘗之前請先將它靜置4至6個星期，這樣飲用會更加美味。

不要隨便晃動葡萄酒（Gettyimages／視覺中國）

6）謹防假冒名酒

由於舊酒瓶很容易被找到，所以葡萄酒容易被假冒，亦不要輕易上當，例如不要買一瓶剛從貨車上搬下來的1880年的年份的葡萄酒，遇到這種狀況，你一定要小心謹慎。

謹防假冒名酒（Gettyimages／視覺中國）

7）經常瞭解名酒市場

切勿將喜好與收藏混為一談，而去購買及收藏一些你喜歡的葡萄酒。市場趨勢會指引你朝著正確的投資方向前進，記得永遠跟隨市場的腳步而作葡萄酒收藏。

經常瞭解名酒市場（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：投資葡萄酒 7大技巧你要知】