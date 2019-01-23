【葡萄酒】紅、白酒出現氣泡影響健康？二次發酵口感更佳

眾所周知，氣泡葡萄酒在倒入酒杯中後，會出現緩緩上升的氣泡。不過，靜止葡萄酒 （即紅、白及粉紅酒）中有時也會出現氣泡，這到底又有什麼原因呢？這是因為酒的瑕疵，還是正常現象？

如果靜止葡萄酒中出現了氣泡，一般就說明酒液中存在二氧化碳。在葡萄酒發酵的過程中，酵母會把葡萄中的糖分轉化成酒精和二氧化碳，而二氧化碳會在葡萄酒裝瓶前從發酵罐中釋放出去。然而，如果葡萄酒在酵母活動未完全停止前就被裝瓶，那麼，瓶中將會產生二次發酵，二氧化碳就會在瓶中繼續生成。

事實上，葡萄酒中的這一點的氣泡並不會對人的身體健康造成任何影響，因為這只是代表酵母在瓶中進行了二次發酵，生成了泡沫和更多的酒精。從另一個方面來說，瓶中的微生物很可能已經改變了酒的風味和平衡，儘管變化極小。這些微小的氣泡，可能會使口感更好一些，給人更加有活力的感覺。當然，有不同口味偏好的人也許並不贊同此觀點。對於後者，如果你是在餐廳裡喝的葡萄酒，你絕對可以要求他們給你換另外一瓶新的酒。

這些微小的氣泡，可能會使口感更好一些，給人更加有活力的感覺。（GettyImages／視覺中國）

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：紅白酒有氣泡的原因】