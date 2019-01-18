江振誠澳門永利皇宮新餐廳川江月　繼續讓世界看見川菜

澳門酒店永利皇宮新餐廳川江月將於今年春季正式開幕，並由國際名廚江振誠 Andre Chiang 擔任創意廚藝總監！

江振誠將任永利皇宮餐廳川江月創意廚藝總監。

隨著江振誠獲《亞洲50最佳餐廳》頒發終身成就獎，及其米芝蓮二星餐廳Restaurant Andre結業，不少人以為Andre步入休息階段。可是，他除了繼續致力保持台北餐廳RAW水準之外，也在成都開設餐廳廊橋THE BRIDGE，並擔任廚藝總監，致力抽取川菜的精髓，加以改良，讓其登上大雅之堂。

例如，他的「臘月拼盤」以川味方式調理的在地精選臘味與西班牙Chorizo辣腸進行搭配，成為經典年味的現代變奏，成為佳話。

他曾經在在成都舉辦的「2017國際慢食全球大會」上，以「成都食材與24節氣」為題發表演講，證明了他對川菜的深入研究和認識。

江振誠說：「在我看來，用當地的食材，當地的組合，更重要的是現在當下屬於這個時代的味道，配以對時節的理解乃至對未來的認知，呈現出來的才是真正的川菜。它是根植於四川這片物產獨特而豐富的土地，生長出來的料理，是一種不斷進化的語境，而不是某種閉固自封的細節。」