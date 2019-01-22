【世界50最佳餐廳】大執位？　奪冠餐廳失競逐資格

《世界50最佳餐廳》將於今年六月在新加坡揭曉。雖然如此，不少人對結果名單已經心裏有數，尤其是三甲排名。原因無他，《世界50最佳餐廳》多年來前列排名變化不大，甚至有餐廳如el Bulli、Noma等，分別先後奪得5年及4年冠軍頭銜，可謂毫無驚喜。

不過今年開始，結果將有所不同，主辦單位宣佈曾獲第一名的餐廳將列入「Best of the Best」，不再具有競逐資格。

換言之，以下冠軍餐廳將不會再出現在榜單之上：

elBulli (2002, 2006-2009)

The French Laundry (2003-2004)

The Fat Duck (2005)

Noma (2010-2012, 2014)

El Celler de Can Roca (2013, 2015)

Osteria Francescana (2016, 2018)

Eleven Madison Park (2017)

當然，這個安排確實令獎項更有可觀性，但是於此時此刻改變，似乎對某些餐廳不太公平？譬如2017年得獎者Eleven Madison Park只能夠贏到一次，無緣再登頂峰；又或者近三年兩奪桂冠的Osteria Francescana，亦無法像elBulli、Noma一樣雄霸多年，無法得到更高的歷史評價。

心水清的人會問，在別處重新開業的Noma（俗稱Noma 2.0）能否再次參加競賽？答案是肯定的。即是說，本年度由Noma 2.0再次奪冠，原理上是可能的。

不過，這是並非容易的事。查考去年榜單，有不少餐廳的潛力非常。譬如兩間法國餐廳Mirazur和Arpege，前者剛剛奪得法國米芝蓮2019三星殊榮，風頭一時無兩；後者早已具備榮登名人堂的資格，歷史地位不用多說。

當然，如果來年冠軍由非歐洲餐廳奪得，相信會更令人振奮。例如兩間人氣秘魯餐廳Central和Maido，雙方主理人甚至開始涉足港澳，相信能讓更多食客了解到秘魯風格的烹餁方法。除了美國之外，墨西哥餐廳也不容忽視，例如去年排名11的Quintonil，以及排名13的Pujol，尤其是後者，不少媒體認為其主廚Enrique Olvera的成熟一直被低估。

至於亞洲餐廳，似乎曼谷Gaggan是我們唯一可以寄望的。其成績一直穩步上揚，再加上餐廳將於2020年結業，能否「攞尾彩」奪冠？