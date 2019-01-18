值200萬原初牛仔褲登港　時尚品牌歷史官詳談牛仔價值

每條牛仔褲生產的時候，其實相差無幾，但隨著穿著者的個人習慣，他們的牛仔褲會逐漸帶有獨特個性。像Steve Jobs褲背上的長方型痕跡、18世紀礦坑下那條原初牛仔褲上的爛孔花痕、藝術家與妻子長年持續在褲子繡上的刺繡，它們既是褲子，也是故事，更是值得收藏的段段歷史。

Tracey Panek是Levi’s品牌歷史官（Historian），負責管理品牌歷史資料室，並與設計師合作。說是「歷史資料室」，但絕非一般擺滿鐵架、文件的密室，而是一個收藏各種珍貴牛仔褲的地方，包括這次帶來港展覽的四條古董牛仔褲，都是由這「資料室」拿出來。

Tracey Panek（劉力田攝）

時間就是價值，新往往不如舊，一件服裝過了百年以上，早已超越了服裝的屬性，變成一種象徵。你可能會問，牛仔褲不過是一條褲，還能有多珍貴？就說上年於Daniel Buck Auctions私人洽購的一條1893年Levi’s藍牛仔褲，洽購價格達10萬美元以上；而這次由Tracey Panek帶來香港展覽的四條牛仔褲，就有一條的保險價值達25萬美元，即接近港幣200萬元。

「今次帶來展出的牛仔褲當中，歷史最悠久、亦可能是最重要的，就是這一條 叫作『Nevada Jeans』，它當初在美國內華達州製造，因而得名。」Tracey說，「這可以說是現今所有牛仔褲的最初藍圖，它定義了所有牛仔褲應有的元素：漂亮的牛仔布，經自然藍染工藝而造；用柳釘加固的布結構；經典後褲袋設計。最奇妙的是它經過了近一百五十年，仍存活了下來，證明這褲子極為堅韌。」

價值200萬的原初牛仔褲。（劉力田攝）

（劉力田攝）

Nevada Jeans（劉力田攝）

這條可以說是原初的牛仔褲，是牛仔褲還屬「工人褲」時期的產物，1990年代在美國內華達州一處礦坑底下被發現。2001年，Levi’s以46,532美元的價格將它買回來；現時保險價值達25萬美元，極為珍罕。

除了Nevada Jeans，Tracey還帶來另外三條珍貴牛仔褲，包括「Homer 501」、Steve Jobs於80年代時期穿著的「Steve Jobs 501®」和藝術家Doug Hansen刺繡的「Doug Hansen 501」。其中「Steve Jobs 501®」和「Doug Hansen 501」都分別價值過10萬元。

Steve Jobs於80年代中穿著的501，當年流行吊帶，因此內有鈕扣。（劉力田攝）

+ 2

Tracey表示，牛仔褲由礦坑走上時裝舞台，被喻為「二十世紀最具代表性的時尚單品（the fashion item of the century）」，連傳奇設計師Yves Saint Laurent亦曾說過：「我希望是我設計出牛仔褲，它們既有表達力、又端莊、性感，同時又簡約，所有我想在衣服裡有的元素都齊備了。」與其他時尚單品不同，賦予牛仔褲價值的往往不在於設計師，它不在於如何被創造，而是在於它的穿著者、在於這條牛仔褲如何見證歷史。像Steve Jobs褲背上的長方型痕跡，是不是因為攜帶過蘋果產品的原型機呢？18世紀礦坑下那條原初牛仔褲上的爛孔花痕、藝術家與妻子長年持續在褲子繡上的刺繡，它們既是褲子，也是故事。很多東西都能夠堆砌、複製，唯有無價的時間，我們只能從某處回顧它的痕跡。

說到底，現在又有什麼服裝能夠承受百年洗禮呢？

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