【Dior 2019SS】最潮過山車扣　出自Alyx主腦Matthew Williams

Dior Men 2019春夏有什麼特色？一字記之曰：「扣。」全部都係扣。 能夠得到時尚界熱烈關注，除了歸功於主腦Kim Jones，還有Alyx創辦人Matthew Williams。

最近，Dior Men 2019SS系列開賣，引起一輪騷動，在社交媒體上瘋狂洗版。小蜜蜂、馬鞍袋，還有粉紅色西裝Kaws公仔（據說在紐約Pop-up Store的售價高達$7500美元，預料將會炒至天價）到處可見。

Kim Jones 果然厲害。此前在Louis Vuitton打了一場漂亮的勝仗，無論在話題、 口碑，還營業額都交出了讓人滿意的成果。由LV轉到Dior，他同樣證明了自己有覆雨翻雲的能力。

當然，不少人會提到今次Dior邀請了珠寶設計師、Ambush主理人Yoon Ahn加入。也許是因為她是Dior首位亞裔設計師，也許是因為她得到Kim Jones的特別關愛，在花生騷謝幕時一同現身；不少媒體卻忽略了另一位幕後功臣Matthew Williams。

其實，今季Dior Men亮眼的元素之一，就是在不同的單品上功能扣（Utility Buckle），包括在皮帶、帽子和袋款等。

這並非Kim Jones首次將類近元素加入作品系列中。其實早前在Louis Vuitton的時代，Kim Jones就已經將Utility Buckle放在單品上，或者作為皮帶扣，或者作為手袋扣。就以Louis Vuitton 2018 SS 為例：

今次Dior Men的扣款，則是啟發自Matthew Williams個人品牌Alyx（及後改為1017 Alyx 9SM）的簽名式過山車腰扣（Roller Coaster Buckle），常見於皮帶上。其靈感來自創辦人在新澤西州六旗主題樂園（Six Flags）的一次過山車體驗。

誰是Matthew Williams？他曾經迷過滑板、做過DJ，沒有受過專業的時裝訓練，卻成為了Lady Gaga的造型師，也是Kanye West 創意團體 Donda 的成員之一。其他成員今天個個獨當一面，包括：A-Cold-Wall的Samuel Ross、Fear Of God的Jerry Lorenzo、Heron Preston，以及今時今日最火紅的Virgil Abloh。

品牌Alyx最初取自女兒的名字。後來改為1017 ALYX 9SM，加上了自己的生日10月17日，而9SM則是工作室的縮寫。雖然，Alyx去年才首次推出男裝系列，卻已經與Virgil Abloh 和 Kim Jones一起被譽為是男裝的未來。Matthew Williams目前被寄以厚望，很可能是未來時尚界的現象級人物。