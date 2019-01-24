【Katie Graham】受中國哲學影響　澳藝術家的「大道無為」水彩畫

生活中許多最珍貴的東西，如愛、幸福和快樂，都不能被強迫，必須讓它自發地發生。繪畫也是如此。 Katie Graham

Katie Graham

在中國哲學裡，「順其自然」是重要觀念。它是所謂的被動式主動，人們敬仰著天地造物的邏輯，並不按個人意願強迫事情發生，凡事「順其自然」。

順其自然、自然而然、大道無為，澳洲藝術家Katie Graham深受這些觀念影響，她稱之「spontaneity」。她表示：「我深受中國古代哲學影響，它賦予人捕捉各種感受的能力，傳遞難以言喻的道理。生活中許多最珍貴的東西，如愛、幸福和快樂，都不能被強迫，必須讓它自發地發生。繪畫也是如此。我在粘土和塑料表面塗上顏料和水流，創造不可預測的運動狀態，持續追求一種自然心境和它給我帶來的自由感。」

Freedom Series #5, Watercolour on Clay Aquaboard, 34 inches x 24 inches

Wild Series #8, Watercolour on Clay Aquaboard, 48 inches x 36 inches

Wild Series #8, Watercolour on Aquaboard, 45 inches x 36 inches

今次在香港展覽的《Boundless Energy》（無邊能量）包含Katie Graham對繪畫以及生命的追求。在童年時期，人有忠於本我的自由，表現出屬於青春的無限能量。但在充滿責任的世界裡，人往往難以表現得順於心境，

「透過藝術創作，我能夠追求更貼近無邊能量的東西，例如好奇心、突破界限、反思、信任、夢想，逃離重複的日常，並捕捉生命的詩意。」

她的作品在視覺上虛實並存，並遊動於兩者之間，時而稍顯具象，又時而難以言述；雖然色彩相融於紙上，但構圖上充滿著對比。

「生命充滿著對比，人亦如是。我不願重現事物原有的樣子，而是想畫出我對它的感覺。」

十三年前，Katie仍在追尋對攝影的熱誠，作為人像攝影師，她希望能捕捉到拍攝對象的精神面貌，他們真正不受約束的自我。在那時她接觸到中國哲學裡的「自然」觀念。「所謂自然狀態的本質，就是誠實和呈現本相──這是我的生命和藝術中最重視的東西。但作為成年人，這其實很難實現，因為生活受著很多現實規範，很難像孩子一樣『自然而然』。」

《Boundless Energy》

日期：2019年1月24至30日

時間：11:00am – 8:00pm

地點：USAGI Gallery HK（Shop B, G/F, Wah Shin House, 6-10 Shin Hing Street, Central）