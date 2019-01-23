一年一度的百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition, BLCC）被譽為「雞尾酒世界盃」，鼓勵全球調酒師創作屬於自己的「傳世」作品。 這比賽每年都在各賽區選出代表，日前（1月21日）台港澳地區決賽剛完成，結果由台灣型男調酒師駱威宏（Kevin Luo）勝出，他將於5月代表三地到荷蘭參加決賽。 他為作品賦予了什麼「靈魂」，令一眾評審為之感動？

Bacardi Legacy Cocktail Competition的台港澳地區賽已完成，今共有11位調酒師參賽。（Bacardi）

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去年底，百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition, BLCC）的港區預賽已選出4位本地調酒師，日前出發到台北，與7位台灣代表一同出席地區賽。這調酒比賽一直鼓勵調酒師創作有「靈魂」的作品，為雞尾酒設計一個背景，可以融入個人經驗和故事，也可以展現所屬地區的文化，換句話說，調酒師要透過一杯雞尾酒，訴說動人故事和想傳達的重要信息。

百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition, BLCC）鼓勵調酒師創作有「靈魂」的作品。（Bacardi）

台港澳地區比賽最終由台灣型男調酒師駱威宏（Kevin Luo）勝出，他將代表台港澳三地，出戰5月在荷蘭舉行的總決賽。Kevin任職於香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊（Marco Polo Lounge），調酒師經驗2年，他構思的參賽作品名為「8verlast」（讀音：Everlast），是一杯以「永續無限∞」為概念的雞尾酒，代表他「想為大地盡一份心力」的理念。

台灣型男調酒師駱威宏（Kevin Luo）構思的參賽作品名為「8verlast」，是一杯以「永續無限∞」為概念的雞尾酒。（Bacardi）

2019BLCC台港澳區冠軍雞尾酒作品「8verlast」。（Bacardi）

Kevin為這杯雞尾酒作品，精心挑選每種材料，而且每一項都有其象徵意義：

台灣土產「57號黃金地瓜」有濃郁天然甜味，是其中一種最能代表台灣的食材。（網上圖片） 1. 蕃薯： 蕃薯（地瓜）是很地道的台灣食物，Kevin說，當糧食生產過量，蕃薯便會淪為被嫌棄的食物。他認為蕃薯最能代表台灣，不僅因為它的形狀似台灣島，在當地未開發前，蕃薯曾是貧苦大眾的主要食糧。近年不少人意識到它的營養價值，是很貼地的健康食材。他特別選用台灣57號黃金蕃薯，只加入清水打勻，保留其天然甜味。

台灣是水果王國，柳橙是當地種植的水果，橙汁則是雞尾酒常用的材料。（VCG） 2. 橙汁： 台灣是水果王國，柳橙是其中一種土產，是很常見的本土水果。橙汁則是調校雞尾酒的常用材料。Kevin以熬煮濃縮的柳橙汁，為8verlast注入新鮮橘香，象徵黑暗中的一道光明，帶領他來到今次的比賽舞台，向人展示他的「傳世」之作。

蜂蜜代表勤勞工作，這是Kevin賦予8verlast的其中一種意義。（VCG） 3. 蜂蜜： 蜂蜜代表努力工作，就像蜜蜂般辛勤採集花蜜，帶回蜂巢分享。他在作品中加入了自然無過度加工的蜂蜜，亦借此比喻Bacardi的釀酒宗旨：從不同地方選取最好的材料，與全世界蘭姆酒愛好者分享。

蛋黃有新生命誕生的意思，蛋殼更是肥料，呼應永續概念。（VCG） 4. 蛋黃： 雞蛋是新生命的意思，打開一枚雞蛋，就如新生命的誕生。蛋黃可為雞尾酒帶來幼滑的口感，蛋殼則可用作肥料，生長出更多食物 —— 這構想延伸出可持續發展的概念。

Bacardi Ocho陳釀最少8年，有濃濃的酒香，也不忘向這百多年歷史的古巴酒牌致敬。（Bacardi） 5. Bacardi Ocho： Ocho是西班牙語中8的意思，Kevin選用Bacardi Ocho蘭姆酒，陳釀最少8年，能給予這雞尾酒濃厚酒香。8字也有隅意，他說：「如把8字打橫看，會變成Infinity（無限∞）記號，這也是酒名的一部分，代表世界要朝可持續的方向發展下去。」

Kevin在比賽中親自解說8verlast的意思：「那是想有一個更美好世界的願景，創作靈感來自近年急劇改變的世界，戰爭、飢荒、天災，都是對我們的一種警示，提醒我們是時候正視問題，思考為改變世界可以做些什麼。」這如古巴的Bacardi家族的歷史，即使歷經無數波折，包含三次強烈地震、14年古巴內戰、1次毀滅性的火災、6年軍事獨裁管制、3次政變、40年破產邊緣，更被古巴政府流放超過50年，也沒有動搖他們製造最出色蘭姆酒的決心，成為一個傳世的經典品牌。

Kevin Luo親身闡述作品「8verlast」的理念：

最後，Kevin在完成作品的同時，也道出背後的理想。「台灣從前稱為Formosa（福爾摩沙），即漂亮海島的意思。這裏以農業作起點，盛產不同農作物與水果，但現在與全球一樣面對糧食生產過剩，導致剩食問題，這不僅是我們這一代，更是未來世代的問題。」

今年決賽評審團集結兩岸三地資深調酒師與傳媒代表。（Bacardi）

完整的構思為Kevin贏得出線機會，他將於5月到荷蘭參加總決賽，與來自全球42位調酒師交流和競逐總冠軍。今次將是比賽有史以來最多參賽者的一屆，而決賽選擇在荷蘭阿姆斯特丹舉行，是因為那是上屆冠軍Erik van Beek的出身之地。

台灣年輕調酒師蔡佳穎，2017年成功在決賽打入世界三強，達成港澳台參賽者最佳成績。（Grace Tsai FB）

2017年，同樣來自台灣的女孩蔡佳穎（Grace Tsai）以一杯Apóstol代表台灣打入世界決賽並一舉奪得全球前三名，而且是大中華區的歷史最優成績；2018年亦是由台灣好手林上恩代表台港澳到墨西哥參加總決賽。今年，Kevin能否再為亞洲爭光，令台北能成為下屆決賽的主辦城巿？