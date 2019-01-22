Aston Martin也用威爾斯紋羊絨內飾　汽車的皮革內櫳要被取代了？

Aston Martin、Ferrari、Bentley和Jaguar Land Rover等奢華汽車品牌已紛紛開始採用羊絨（Cashmere）作為其汽車內飾，一股新潮流似乎正慢慢湧現。

一直以來，皮革都是汽車內飾的最高標準，一副意大利手工皮革座椅，是奠定奢華等級的必備元素。但近年，各大奢華車廠都都開始有股棄用皮革、轉用羊毛或其他高品質纖維面料的新趨勢。英女皇一直以來都青睞羊毛，2002年登基50周年大典時Bentley為她度身訂造的御用座駕，後座就是獨特的英格蘭西部羊絨座位；Ferrari亦提供意大利奢華羊絨品牌Loro Piana面料內飾訂製；Range Rover與丹麥歷史品牌Kvadrat合作，為其提供Velar車型的內飾，取代傳統皮革成為新一代奢華內飾選擇。

英女皇御用座駕是Bentley為她而造，後座採用羊絨座椅。

Ferrari提供高級羊絨內飾訂造服務。

Bentley正在嘗試採用豪華羊毛面料，品牌的內飾設計主管Romulus Rost說：「我們希望在羊絨和羊毛內飾方面做得更多，因為在過去的幾年裡，絲綢和羊絨塑造了汽車的豪華內飾的潮流。」他表示皮革只在雨中行駛時會有優勢，「今年我們在Cheltenham Gold Cup賽車週上展出了一款採用羊絨門板的Bentayga SUV，此外，我們也在考慮之後採用羊絨作頂飾。」

至於Aston Martin，早前已經與Hackett合作推出一款Aston Martin Rapide S Hackett Edition，採用薩默塞特（Somerset）製造的威爾斯紋（Prince of Wales Check）羊絨內飾。Hackett董事長兼創始人Jeremy Hackett表示：「我最初考慮過用間條紋，但之後想到Aston Martin曾榮得威爾斯親王欽點造車，因此想到採用威爾斯紋。我造訪了Fox Brothers公司，它曾於五、六十年代為頂級品牌汽車製造內飾。」

Hackett董事長兼創始人Jeremy Hackett與其Aston Martin Rapide S Hackett Edition。

採用威爾斯紋的紳士品味內飾。

當年戴安娜王妃坐在查理斯（威爾斯親王）的Aston Martin上。（VCG）

Aston Martin副總裁兼首席創意總監Marek Reichman表示，羊毛比皮革更為寬容、更具延展性，可以應付大量的磨損。並且它更柔軟，在日常性質上亦更加人性化。他更表示，羊絨之後，更會嘗試採用羊駝絨。

Aston Martin未來概念車亦採用全羊絨內飾：

《香港01》App，尚品精神生活，形而。

立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app