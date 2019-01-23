【SIHH2019】傳統錶展未明朗　智能腕錶搶巿場　瑞士錶有何出路？

今年的SIHH剛完結，3日展期各品牌發布了多款新錶，將一如以往成為來年錶壇的焦點和熱話。 月前，SIHH與另一大型瑞士鐘錶展覽會BaselWorld宣布，2020年將有重要改動：兩者原於1月和3月舉行，明年將安排於4月底至5月緊接舉行，形成更緊密合作關係。 去年Swatch Group宣布退出BaselWorld，今年亦有品牌告別SIHH。對觀眾和鐘錶商來說，這類大型錶展還有沒有參與的價值？高級鐘錶業又面對什麼挑戰？

錶廠參加大型錶展，展覽場館和設施的投資一點也不少，近年有鐘錶集團宣布會退出錶展，改以其他渠道營商和宣傳。（VCG）

瑞士兩大主要鐘錶展SIHH和BaselWorld，是每年業界和錶迷聚焦的大型活動，鐘錶生產商都籍此機會發布新產品，消費者則磨拳擦掌，對準來年有什麼新錶可買。

剛過去的2018年對鐘錶業來說，是稍為「回暖」的一年。根據瑞士鐘錶工業聯會（FH）的統計指，2018年截至11月底，出口總值相比2017年同期有7.1%升幅，其中香港仍然是最主要巿場（+21%），美國（+8%）和中國內地（+14%）則緊接其後，當中美國更是經歷3年下跌後首次回升。

根據FH統計顯示，2018年瑞士鐘錶業整體氣氛回暖，其中香港仍然是最大巿場。（VCG）

去年錶壇最大的一宗新聞，一定是Swatch Group宣布退出BaselWorld鐘錶展。而前一年Movado Group也宣布離開BaselWorld，令2018年的展覽會規模縮小，展期也少了兩天。當2019年Swatch Group也離場，業界和傳媒都開始質疑，像SIHH和BaselWorld等大型實體錶展，是否還有存在的價值。

今年SIHH不少品牌都推出超複雜機芯，或在傳統功能和設計上大搞創新點子。（VCG）

兩家集團都曾表示，退出傳統錶展之後，將舉辦以自家集團品牌為主的獨立展覽會，認為仍可收相同營商和宣傳效果；除了實體錶展，亦會利用網絡與社交媒體作發表平台，滲透力和成效都比單純投資在傳統錶展為高。

錶廠參加大型錶展，展覽場館和設施的投資一點也不少，近年有鐘錶集團宣布會退出錶展，改以其他渠道營商和宣傳。（VCG）

網絡力量興起，直接影響錶展的生存空間；另一方面，網絡科技的副產品 —— 智能腕錶，也同樣為瑞士鐘錶業帶來威脅。摩根史丹利的分析報告指，智能腕錶會持續搶佔傳統機械腕錶及石英錶的巿場佔有率，當中以兩大科技公司Apple和Samsung有較大優勢。智能錶對中低檔次腕錶品牌（平均售價450瑞士法郎，即約3500港元）的影響較大，摩根史丹利指，智能錶對瑞士鐘錶業的影響，將會愈來愈深遠。

智能錶暫時對中高價瑞士機械腕未構成實質威脅，但較低價的機械及石英錶已首當其衝。（VCG）

作為錶展主辦單住，SIHH主席Fabienne Lupo早前向BBC表示，坊間高估了智能錶對瑞士鐘錶業的威脅。「智能錶是機械錶的輔助工具，一手戴瑞士錶，同時另一手戴智能錶的用家，大有人在。」FH的數據顯示，去年截至11月底，價值3000瑞士法郎（約24000港元）的中至高級腕錶，的確上升了11%；但值得留意的是，500瑞士法郎（約4000港元）的低價產品，卻下跌了15%，這情況與摩根史丹利的分析吻合。

以工藝為賣點的超複雜機械錶，會否令瑞士錶的定位變得愈來愈偏鋒？（VCG）

早前LMVH鐘錶部門非執行主席Jean-Claude Biver訪港，這位縱橫錶壇45年的老人家坦言智能錶無疑會佔據部分傳統腕錶巿場，但與機械錶相比，智能錶終究是科技產品，難逃過時和被淘汰的命運；瑞士機械錶則以工藝為先，甚至上升至藝術層次，能經得起時間洗禮。觀乎今年SIHH，不少錶廠都推出非常複雜的機械設計，嘗試在既有的功能上創新，例如Jaeger-LeCoultre（積家）的Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel集合了最複雜的陀飛輪、三問和萬年曆功能；H. Moser的概念作品Swiss Alp Concept Black，則是一枚無指針的陀飛輪問錶；還有一眾獨立製錶人天馬行空的腕錶設計，都是基於「工藝」二字而生，有一定收藏價值。