【SIHH2019】錶王老字號Patek Philippe傳出售　易手價近800億元

在鐘錶拍賣界無人不曉的百達翡麗（Patek Philippe），近日傳出放售傳聞。業界認為，Patek Philippe放售勢將引起搶購戰，作價可達€70億至90億（HK$630億 - 800億）。

消息由彭博社引述德國投資銀行貝倫貝格（Berenberg）的分析人員而來。分析人員透露，他們在近日舉行的日內瓦鐘錶展（SIHH）聽聞有關消息，指Patek Philippe有可能快將放售。

Patek Philippe近百年一直由Stern家族打理（TheValue）

雖然整個消息講說得繪形繪聲，但分析人員也俗語所謂「戴定頭盔」（意即留有餘地），形容整件事情或許純屬傳言。Patek Philippe發言人對消息不予置評，但表示在年度鐘錶展舉行的時間，經常傳出這些「消息」。

Patek Philippe這個老字號具有180年歷史，近百年來一直由瑞士Stern家族擁有。據貝倫貝格銀行估計，Patek Philippe的銷售額高達15億瑞士法郎。有甚麼原因促使Stern家族放售業務？

Thierry Stern自2009年起擔任Patek Philippe主席。他於2014年向媒體透露，若公司無法減輕稅務負擔，有可能將之遷離日內瓦，甚或放售。這位瑞士人亦曾表示，若然子女無意繼承Patek Philippe業務，將不會強迫他們接手。

所以說，Stern家族要放售營業額達15億瑞士法郎的Patek Philippe業務，並非絕無可能。給大家一點延伸資料，與Patek Philippe同樣長年由家族擁有的鐘錶品牌百年靈（Breitling），兩年前以逾€8億（HK$79億）作價，售予私募基金公司CVC Capital Partners。

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