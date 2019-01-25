米芝蓮二星Odette主廚來港　與VEA主廚Vicky Cheng合作四手晚宴

2019年首個強強聯手！新加坡米芝蓮二星Odette主廚Julien Royer，與香港米芝蓮一星VEA主廚鄭永麒（Vicky Cheng）合作主理四手晚宴！晚宴將設於2月21及22日兩晚，供應以「中法聯乘」為主題的8道菜菜單。

新加坡近年大力發展餐飲業，早已擺脫了從前乏善可陳的形象；更加孕育了不少優秀的餐廳和廚師，例如今天廣為人知的華裔大廚江振誠就是發源於此。不過，數到今時今日最具代表性的新加坡餐廳，Odette必然出現在名單之上。

在去年的《亞洲50最佳餐廳》名單中，Odette排名第五，為當地排名最高者；而在《世界50最佳餐廳》中排名28，足以證明其實力。行政總廚Julien Royer的烹餁風格屬於新派法國菜，雖然擁有深厚的法國菜背景，但採用世界各地的頂級，並致力於將菜式不斷演化。

至於VEA主廚Vicky則不用多作介紹。他是近年最炙手可熱的年輕廚師。Vicky曾經學藝於Daniel Boulud，法菜根基紮實，但是餐廳VEA卻以中式食材入饌，例如以關東遼參釀入龍蝦Mousse，或者法式慢煮梅菜扣肉等，已讓不少食客大開眼界。

是晚的8道菜餐單當中，有不少是兩位主廚的招牌菜，例如Julien Royer 帶來的海膽法式多士配焦牛油、手指青檸（Finger Lime）、及北海道毛蟹迷你撻配椰菜花、咖喱（Vadouvan）等；Vicky Cheng則帶來了脆皮海參以及和牛叉燒等。

VEA

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$2,880（酒品額外收費）