【豐田Supra】首台新Supra破紀錄天價成交　買家到底是何方神聖？

210萬美元，相等於約1,650萬港元。如有一款豐田汽車在拍賣中以這天價成交，你可能會估那是古董跑車2000GT，但去年蘇富比拍賣售出的一台1967年2000GT，成交價才US665,000（約522萬港元），到底這台比國寶級2000GT還要貴3倍的新車，是什麼來頭？

全球第一台新Supra在美國作公開慈善拍賣，結果以US2.1M的超高價成交。（Toyota）

有追開日本車新聞的都知道，甫踏入2019年，日本以至國際車壇出現了一款「全球洗版級」新跑車，那就是豐田的新世代Supra。這車系早在20年前已畫上休止符 —— 90年代末，各日本車廠都集中精力研發實用性高的MPV（即7座位家庭車），日系跑車由70年代抬頭，經歷了80及90年代的全盛期，在千禧年前已開始式微。

雖然日本在2000年後並沒有太多新跑車推出，但原來JDM（Japan Domestic Models）的因子早已種在車迷心中。直至近十年，不少人都開始重拾昔日玩車情懷，在中古巿場收購舊日本跑車，尋找他們的集體回憶。車廠也留意到巿場動向，其中豐田就重新以86之名推出新世代跑車，而今年再來一擊，正式推出編號A90的第5代Supra。

全球第一台新Supra在美國作公開慈善拍賣，結果以US2.1M的超高價成交。（Toyota）

新Supra剛於美國底特律車展作全球首展，但截至現時為止，仍然是未投產的車款，只是在北美和歐洲各地開始接受預訂。不過，廠方特別製造了一台稱為「Global #1」的新車，並交由拍賣行作公開競投，結果竟然以天價US2.1M成交！

先交代這車的背景。的確，它是一台真真正正的全新車，並不是供人優先預訂的紙上配額，它的實體也在拍賣會中呈現人前。這台首部正式生產的發售版Supra，廠方給他編號20201，代表「2020年式（Model Year）的第1台出廠車」。車身噴上啞銀色，兩邊配紅色側鏡，還有四輪啞黑色輪圈，車廂則是紅黑雙色，還有碳纖飾板。據豐田指，這些全都是專屬規格，即是說，只有這台#20201才配有的式樣。

全球第一台新Supra在美國作公開慈善拍賣，結果以US2.1M的超高價成交。（Toyota）

即使如何喜歡新Supra，如何有記念價值，任何有理智的人，也應該不會以US2.1M去買它。是次拍賣能跑上這天價，全因拍賣所得的100%收益，將平均分配到兩家慈善團體：美國心臟協會和Bob Woodruff基金會，以支援心臟病和中風病人，及與911事件相關的退伍軍人。

慈善拍賣由Barrett-Jackson拍賣公司主持，最終以210萬美元成交，中標者其實正是拍賣行的董事長兼CEO Craig Jackson，算是大團圓結局。他得到的不只一部新Supra，還有VIP賽道通行證、乘坐職業賽車手的賽車跑Hot Lap，還有駕駛領航車的機會。

豐田社長豐田章男自上任以來，曾多次表示要重新推出跑車，新Supra可說是繼豐田86和凌志LFA後第3款新世代豐田跑車。（Toyota）

豐田社長豐田章男自上任以來，曾多次表示要重新推出跑車，新Supra可說是繼豐田86和凌志LFA後第3款新世代豐田跑車。（Toyota）

可以預期，這台#20201將會得到收藏家悉心照料，大概會保存在空調倉庫，間中才出來舒展一下筋骨。以經典車來說，一台有背景的珍藏車，身價一定會比普通車高。這台得到豐田社長加持，又有破天荒拍賣紀錄的A90 Supra，日後能升值多少？

不過，這一切都不及這車的「附件」更有意思，那就是豐田現任主席、豐田家族後人豐田章男先生試車時所穿的車手服和賽車鞋。豐田先生除了是車廠社長外，更是一位專業試車手，曾親身參與新Supra的開發過程，為新車提供數據和意見。