【Tabelog 2019】日本最佳餐廳名單　東京新上榜必食推介

Tabelog Award最佳地區餐廳獎由福岡「天寿し 京町店」和静岡「てんぷら天婦羅 成生」奪得。

日本權威食評網票選的 Tabelog Award 2019 於1月23日公佈。今年共有618間餐廳上榜，東京仍然一馬當先，共有344間餐廳上榜，超過總數一半。

Tabelog Award 共分金、銀、銅3個獎項，今年上榜餐廳數量分別為30、121和467間。金、銀獎餐廳比去年略少，但銅獎則更多。東京共有16間餐廳奪得最高殊榮，比起去年少3間。評選標準可謂非常嚴格。

與上年相比，東京有6間餐廳失去金獎評級，其中有4間滑落至銀獎，包括京料理「京味」、懷石料理「虎白」、燒肉「スタミナ苑（Sutamina-en）」和「よろにく（Yoroniku）」。剩下的「霞町すゑとみ」則已結業，而「新ばし星野」則因店舖搬遷而未能入選。至於新入圍金獎的餐廳則有3間，包括「喜邑」、「三谷」，以及「Bon.nu」。

東京必食新上榜金獎餐廳（點擊下圖看簡介）：

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至於幾間國際知名的東京餐廳，則仍未奪得金獎。例如在《亞洲50最佳餐廳》排名第2的創意料理餐廳「Den」只獲銀獎，排名第3的法日料理「Florilège」則只獲銅獎。當然也有例外，《亞洲50最佳餐廳》中排名20、米芝蓮二星餐「L’Effervescence」就得到金獎，還得到了最佳服務。

至於其他地區的金獎餐廳則變化不大。例如京都5間餐廳與去年相同，當中4間供應傳統日本料理，加上1間西班牙菜餐廳。唯獨是愛知壽司店「寿しの吉乃」落榜，由同區天婦羅店「にい留」取代；而兵庫餐廳「紀茂登」則由同區西班牙菜餐廳「Cà sento」取代。

其他獎項：

最佳地區餐廳：福岡「天寿し 京町店」、静岡「てんぷら天婦羅 成生」

主廚之選：大阪「本湖月」

最佳侍酒師：東京「Crony」

Tabelog Award 2019金獎名單（有*者為新上榜）

日本橋蛎殻町 すぎた Sugita（壽司 / 東京）

鮨齋藤 さいとう Saito（壽司 / 東京）

三谷 Mitani（壽司 / 東京）＊

東麻布 天本 Amamoto（壽司 / 東京）

鮨喜邑 Kimura（壽司 / 東京）＊

鳥しき Torishiki（燒鳥‧鳥料理 / 東京）

銀座篠原 しのはら Shinohara（日本料理 / 東京）

松川 Matsukawa（日本料理 / 東京）

茶禪華 Sazenka（中華料理 / 東京）

PELLEGRINO（意大利菜 / 東京）

L’Effervescence（法國菜 / 東京）

Quintessence（法國菜 / 東京）

Bon.nu（法國菜 / 東京）＊

Restaurant l’equateur（法國菜 / 東京）

SUGALABO（創新料理‧Fusion / 東京）

CHIUnE（創新料理‧Fusion / 東京）

旬席 鈴江 Suzue（日本料理 / 京都）

飯田 Iida（日本料理 / 京都）

緒方 Ogata（日本料理 / 京都）

にくの匠 三芳 Miyoshi（日本料理 / 京都）

Aca 1°（西班牙菜 / 京都）

本湖月 Honkogetsu（日本料理 / 大阪）

天寿し 京町店 Tenzushi Kyomachi（壽司 / 福岡）

鮨 さかい Sakai（壽司 / 福岡）

鮨 一幸 Sushi Ikko（壽司 / 北海道）

たかむら Takamura（日本料理 / 秋田）

柳家 Yanagiya（日本料理 / 岐阜）

にい留 Niitome（天婦羅 / 愛知）＊

すし処 めくみ Mekumi（壽司 / 石川）

Cà sento （西班牙菜 / 兵庫）＊