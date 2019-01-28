【亞洲藝術】「台北當代」印證台灣藝術的成長　香港地位恐被超越

在亞洲，藝術領域方面，有一件事情香港是當「老大」的，那便是藝術品交易。

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撰文：李偉民

「藝術交易」未必和「藝術底子」有關，香港的根腳在乎四點非藝術因素：第一，我們沒有外匯管制，交易方便；第二，我們思想自由，沒有干預藝術品的內容；第三，香港低稅，展覽所達成的交易，幾乎是不用抽稅的；最後，在亞洲，除了東京和新加坡以外，香港是真真正正「世界思維」的國際大都會；不過，香港本身視覺藝術的高端人才單薄，在閃爍的藝術會背後，斯人獨憔悴。

香港本身視覺藝術的高端人才單薄，在閃爍的藝術會背後，斯人獨憔悴。（作者提供）

由於頂尖級的藝術交易會「Art Basel」在香港舉辦了《香港巴塞爾藝術展》（Art Basel Hong Kong），每年吸引數以萬計的買家，從各地飛來買藝術品；每年的三月，香港變成全球藝術墟集：大大小小的畫展、拍賣會，多得可以把人浸死，那些消除腳筋發炎的藥膏，最好銷量。

聽說其他亞洲大城市如新加坡、曼谷、上海都想挑戰香港「藝術交易之都」的地位，可惜總是雷響電閃地搞搞活動，未見勁度。今年，台北終於寶劍出鞘，上星期舉辦了大型的交易會，叫《台北當代藝術博覽會》（Taipei Dangdai）（https://taipeidangdai.com/?lang=zh-hant ），我當然要飛去台北，看看實情。

今年，台北終於寶劍出鞘，上星期舉辦了大型的交易會，叫《台北當代藝術博覽會》（Taipei Dangdai）。（作者提供）

台北機場，真的叫人失望得「落機打三更」，近年來，在入境處往往要排隊一小時，才可以過關，這樣糟糕的旅客服務，又如何主辦國際盛事？

可能因為商標或版權問題，展覽會未能叫《Art Taipei》，變了《Taipei Dangdai》，四個字都是拼音出來，名字毫不響口，聲勢受挫，目前已有類同的《Art Taipei》，《Taipei Dangdai》將來的市場定位和形象，認真頭痛。

回到酒店，放下行李，急不及待趕去展覽場地。一般來說，國際展覽多在繁榮地標「101」附近的「世貿」展館，今次展覽卻在頗遠的南港展覽館，起碼半小時的車程，地點相對僻靜，沒有什麼繁華景象，周邊環境尋找不到台北的味道和市況。台灣朋友告訴我，他們也很少去南港，故此，有別於其他國際大型藝術展，「爭崩頭」也要在市中心舉行，讓看完畫展的人，立刻可以去吃去玩去享受；所以，多年來，《Art Basel Hong Kong》就算地方不夠用，也不願意離開灣仔會議展覽中心，轉去香港機場亞洲國際博覽館。

看看《Taipei Dangdai》票價，台幣七百多元一張，台灣生活水準比香港低，這樣的票價，並不便宜，怪不得入場人數不算擠滿。（作者提供）

看看《Taipei Dangdai》票價，台幣七百多元一張，台灣生活水準比香港低，這樣的票價，並不便宜，怪不得入場人數不算擠滿。四顧，以台灣本地參觀者為主，跟着是內地和日本，西方人士不多。和香港Art Basel比較，當然是香港的觀眾比較國際化，泰國皇室和荷里活巨星里安納度都飛來湊高興。

香港Art Basel的畫廊攤位，愛聘用華洋俊男美女做銷售員，加上賓客的華衣美服，有一份class；《台北當代》則比較純樸一點，「靚人」和「靚衫」不多，而且，因為學生的票價便宜，所以年輕觀眾蠻多。有些人去畫展，喜歡穿黑衣黑褲，像集體去葬禮，其實大可不必，穿純黑代表品味的形象，已經過時，真正有藝術信心的人，就算穿得萬紫千紅，mis-mix but match，一樣好看。

《台北當代》則比較純樸一點，「靚人」和「靚衫」不多，而且，因為學生的票價便宜，所以年輕觀眾蠻多。（作者提供）

至於攤位數目，香港Art Basel約有四百，這裏應該有九十多檔，規模比Art Basel小，另外，日本、台灣、內地、香港的畫廊佔多數，作品以掛畫數量稱勝，雕塑品和藝術裝置（installation art）不多；許多展品都是熟口熟面，室內裝飾的「易賣品」是主流，思考性的藝術作品亦不多。傳統藝術注重「功夫」，當代藝術注重「概念」，如果思考的分量不足，對於一個觀賞者來說，真的無從把它和設計（design）分開。香港的Art Basel也有一陣子，展出的東西也沒有驚喜，新主理Adeline上場，她大刀闊斧，放入一些觸目藝術作品，例如已故政治風流人物的塑像躺在玻璃棺木，既引來話題，並有思考性：是否巨人的生命，也同樣敵不過「大江東去，浪淘盡」？

我看當代畫展，抗拒兩件事情，第一，畫家的畫風和內容，缺乏時代感，單看畫作，不知道畫家是否生於當代，而他所畫的東西，你說是清代內容都可以，當然，口味是很個人的。另外，便是那些耳熟能詳的作品，例如丘敏君是傑出的，可是，一看到他的「眾生張口大笑」的畫作，再沒有反思的興趣。因此，大家不要浪漫化這些藝術展覽會（art fairs），他們其實只是商品交易場，藝術品只是一件「心頭貨」，它們的成功，不在於我們這些「塘邊鶴」的看法，只要展品能夠賣出去，參展商能夠賺錢離場，成敗的英雄論，僅在於此；不過，在「搵食」艱難的藝術業界，多一個畫展，總比少一個畫展好。在全球，經營畫廊愈來愈不容易，租金貴，交易少，當今潮流時興去交易會，仿如藝術遊樂場，故此，有些在倫敦開畫廊的朋友，每年超過一半時間，花在海外參加art fairs。

我們有最成功的藝術交易會，可是我們沒有最成功的本土藝術底氣。（作者提供）

《台北當代》，雖然只在「乳牙」階段，但是它豐富了亞洲的藝術發展，只要一步步改善，會更上一層樓。

《台北當代》，雖然只在「乳牙」階段，但是它豐富了亞洲的藝術發展，只要一步步改善，會更上一層樓。（作者提供）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「去了台北第一屆「台北當代」：香港還是藝術市場的「一哥」嗎？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）